Während die Infektionszahl in Deutschland stündlich steigt, die Todesfälle zunehmen und die große Teile der Welt gegen das Coronavirus kämpft, sind viele Mülheimer offenbar sorgenfrei: Bei strahlend schönem Wetter und milden Temperaturen sitzen Stadtgänger auf den Terrassen der Cafes, dicht an dicht, und lassen es sich gut gehen! Die Unverbesserlichen, die, die immer noch nicht begriffen haben, dass die Coronakrise eine Krise mit Todesfolge sein kann. Jeder, der jetzt nicht zuhause bleibt, Kontakt nicht vermeidet, macht sich seit Tagen mitschuldig.

Mitschuldig für eine Ausgangssperre, die drohend über Mülheim hängt. Mitschuldig an immer mehr Menschen, die vom Virus betroffen werden. Die Ausgangssperre in der Stadt ist schon fast greifbar. Zu verdanken haben die Mülheimer, die sich an die Empfehlungen halten, es denjenigen Bürgern, die einfach nicht begreifen wollen, dass sie egoistisch und ignorant sind, wenn sie sich nett plaudernd in Gruppen in Cafes niederlassen. Sie sollten sich schämen.

Ordnungsamt kann sofort schließen

Seit heute gilt die Verordnung, das fast alle Geschäfte schließen müssen, die nicht zur unbedingten Versorgung der Bevölkerung notwendig sind. Restaurants und Cafés haben strenge Auflagen zu erfüllen, die die Abstände zwischen den Gästen bestimmten, die Öffnungszeiten und das Geschirr, das verwendet wird. Außerdem muss zwingend von jedem Gast die vollständige Anschrift und Telefonnummer erfasst werden. Läden, die nicht der notwendigen Versorgung dienen, werden auch nachträglich geschlossen. Warum? Weil Kontaktketten nachvollzogen werden und Quarantäne angeordnet werden muss, falls sich ein Infizierter meldet. Und das kann auch jemand vom Restaurantpersonal sein. Das Ordnungsamt kann ein Geschäft bei einem Verstoße sofort schließen.

Diese Läden dürfen öffnen- mit Auflagen

Geöffnet bleiben dürfen alle Einzelhandel für Lebensmittel (unter Befolgung der Auflagen), bei den sehr kleinen Ladenlokalen ist unbedingt auf die maximale Anzahl der Personen zu achten. In den Geschäftsräumen darf die Anzahl von Personen nur ein Zehntel der Bewegungsfläche betragen. (Beispiel : 20 Quadratmeter Ladenfläche lassen zwei Personen auf einmal in einem Laden zu).

Alle übrigen Non- Food -Artikel sind so abzuriegeln, dass ein Zugang nicht möglich ist. Dieser Bereich bleibt dann bei der Berechnung der Anzahl der Kunden pro Quadratmeter Bewegungsfläche auch unberücksichtigt.

Einsicht scheint schwer

Volker Wiebels, Stadtsprecher, findet es unfassbar, dass die Ernsthaftigkeit der Bemühungen, das Virus einzudämmen und zu verlangsamen, einfach bei zu wenig Bürgern ankommt. So ist der knapp besetzte Ordnungsamt-Dienst chronisch überlastet. Nun setzt die Stadt freigewordene s Personal aus verschiedenen Ämtern ein, die bereits geschlossen sind, um die Kontrollen schwerpunktmäßig zu verstärken. Damit wachsen die Kontrollmöglichkeiten erheblich. Allerdings sagt Wiebels: "Wir werden streng kontrollieren, heute werden wir mehrere Läden schließen, die gegen die Auflagen verstoßen oder nicht zur notwendigen Versorgung zählen. Doch wir sind auf Hinweise der Bürger angewiesen, in welchen Läden Verstöße stattfinden." So wurde auch das Eiscafé am Forum noch im Laufe des Tages dicht gemacht.

Strafanzeige und Gericht

Wiebels betont, dass das Ordnungsamt bei Verstößen nicht zimperlich sein wird und Strafanzeige gestellt wird. "Denn eines muss den Inhabern klar sein: Hier geht es nicht um eine Ordnungswidrigkeit! Sondern um einen Verstoß gegen das Infektionsschutzgesetz, der strafbar ist. Verstöße werden wir mit Konsequenz angehen. Denn alle, die gegen Auflagen handeln, gefährden das Leben ihrer Mitmenschen. Wer das nicht begreift, muss die Konsequenzen tragen."

Hinweise auf Verstöße melden



Wer eindeutige Verstöße bemerkt, sollte diese unbedingt an das Ordnungsamt sofort weitergeben. Ansprechpartner der Koordinierung ist die Telefonnummer 455 3275 (Leitstelle des KOD). Es wird betont, dass es sich bei einer Meldung an das Ordnungsamt nicht um Denunziation handelt, sondern um eine wichtige und notwendige Schutzmaßnahme der Bevölkerung!

Genaue Auflagen für die Geschäfte wurden heute vom Gewerbeamt veröffentlicht.

(von Heike Marie Westhofen)