Die Stadt Mülheim meldet am heutigen Mittwochmorgen, 3. Februar 2021, 226 (219) aktive Coronafälle in der Stadt. Es mussten zwei weitere Todesfälle gemeldet werden, insgesamt sind es jetzt 175 im Zusammenhang mit dem Coronavirus in Mülheim.

Die Gesamtzahl der Fälle liegt aktuell bei 5.261 (5.231), 4.860 (4.839) Bürger gelten als geheilt. 446 (453) Bürger befinden sich in Quarantäne.

Die so wichtige Sieben-Tage-Inzidenz, die gestern nur noch bei 51,9 lag, wurde heute morgen deutlich höher mit 83,2 angegeben.

Die Zahlen stellen immer eine Momentaufnahme dar. Das heißt: Sie verändern sich im Laufe eines Tages, da zum Beispiel die Rückmeldungen der Labore über positiv getestete Personen kontinuierlich aktualisiert werden. Sowohl das Landeszentrum Gesundheit als auch das Robert Koch-Institut beziehen sich bei ihren täglichen Veröffentlichungen auf einen bestimmten Zeitpunkt, zu dem die Meldungen dort eingelaufen sind. Daher kann es zwischen den dort veröffentlichten und den in der aktuellen Pressemitteilung genannten Zahlen Abweichungen geben.