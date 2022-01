Mit einer pandemiebedingt eher stillen Eröffnungsfeier heißt das Wallviertel Joana Heinrichs mit ihrem neuen Geschäft "Joana Bridal" in der Löhstraße 16 willkommen.

In dem neuen Geschäft für Brautmode "Joana Bridal" finden Damen eine große Auswahl an Hochzeitskleidern, festlicher Mode und alltagstauglicher Bekleidung.

Mit dem Geschäft entwickelt sich der Wallviertel-Geschäftsbereich Auerstraße/Löhstraße geradezu zu einem Hochzeitsmode-HotSpot in Mülheim. Hier haben Brautpaare eine richtige Auswahl und zwar in einem Segment, das in der Stadt sonst nicht stark vertreten ist.

In der Modewerkstatt "Nowak", Auerstraße 8, die neben eigenen Kollektionen einen Schwerpunkt in maßgeschneiderter Brautmode setzt und in der Schneiderei "Mon Amour", Löhstraße 8, die neben festlichen Kleidern auch Herren-Maßanzüge fertigt, finden Heiratswillige hier auf kurzer Distanz nun mit den Marken-Kollektionsangeboten von "Joana Bridal" gleich drei Adressen mit unterschiedlichen Angebotsschwerpunkten.

„Die unterschiedlichen Konzepte werden sich sicher einander ergänzen und bilden gemeinsam für Hochzeitsleute einen ziemlich guten Grund im Wallviertel vorbeizuschauen“, sind sich Daniel Bach und Citymanagerin Gesa Delija vom Amt für Stadtplanung und Wirtschaftsförderung sicher.