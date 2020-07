Lange bevor die Junior-Uni Ruhr ihre Studis in die Sommerferien schickte, hatte das Team bereits mit der Planung des neuen Semesters begonnen. Über 40 Kurse und Workshops erwarten die interessierten Teilnehmer im Herbst- und Wintersemester.



Für alle Altersgruppen ist etwas dabei. Das Spektrum ist weit gefächert. Ob IT- und Robotik-Kurse, Wissenswertes zu Flora, Fauna und Geologie – die Auswahl ist groß. Auch Philosophie, Kunst und Nachhaltigkeit sind im Angebot, zum Beispiel mit „Wie bewusst ist mir mein Kleiderschrank?“ Fingerspitzengefühl ist gefragt beim Design von eigenem Schmuck und in der Nähschule. Immer wieder überrascht die Themenvielfalt für kleinere und größere Studis.

„Wir freuen uns, den Studis ein wirklich abwechslungsreiches Kurs- und Workshop-Angebot zu bieten“, bekräftigt Geschäftsführerin Dagmar Mühlenfeld und betont: „Schaut auf unsere Website. Dort könnt ihr jede Woche neue Kurse des Herbstsemesters entdecken. Es lohnt sich!“ Am Sonntag, 16. August, ab 11 Uhr wird die Website für die Online-Anmeldungen freigeschaltet.