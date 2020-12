Die Maßnahmen zur Eindämmung des Coronavirus machen es auch den Mülheimer Christen schwer, die Weihnachtszeit im gewohnten Rahmen zu begehen. Deshalb haben die Vertreter der Kirchen Hygienekonzepte erarbeitet und sich völlig neue Formate einfallen lassen.

Zur Offenen Kirche mit Krippe und Andachtsstationen am 17. Dezember, jeweils von 16 bis 18 Uhr, lädt die evangelische Kirche an der Wilhelminenstraße 34 ein. Am Mittwoch, 16. Dezember, 19 Uhr, gestaltet der Posaunenchor Saarn eine ökumenische Adventsandacht an und in der Klosterkirche. Am 20. Dezember gibt es um 10.30 Uhr einen Sing-Gottesdienst auf dem Aubergfriedhof, Voßbeckstraße 81, musikalisch gestaltet von Posaunenchor Saarn. Zudem wollen die Organisatoren mit einem digitalen Adventskalenderauf www.ev-kirche-broich-saarn.de und facebook.com/EvangelischeKirchengemeindeBroichSaarn erfreuen. Einen Adventskalender der Jugend gibt es auf instagram.com/jugend.broichsaarn.

An der Dorfkirche Saarn und der evangelischen Kirche an der Wilhelminenstraße 34 stehen Wunsch- und Grußbäume mit Karten zum Anhängen und Abpflücken. Unter dem Motto „Weihnachten für Zuhause“ gibt es ab dem vierten Adventswochenende in der Dorfkirche Saarn, Holunderstraße 5, und der evangelischen Kirche an der Wilhelminenstraße 34 Liturgien zum Mitnehmen.

An der Wilhelminenstraße wird Heiligabend um 14.30 Uhr Familienweihnacht gefeiert. Der Gottesdienst wird auch im Netz übertragen. Um 16 und 18 Uhr folgt die Christvesper. Auch dieser Gottesdienst um 16 Uhr wird über Youtube gestreamt.

Heiligabend, 24. Dezember, um 14.30 Uhr wird die Familienweihnacht am und im Gemeindehaus, Holunderstaße 5, gefeiert. Gleich dreimal gibt es eine Christvesper um 16, 17 und 18 Uhr auf dem Kirchplatz. An Heiligabend, 22.30 Uhr, wird die Christmette in der Dorfkirche Saarn, gefeiert. "Heiligabend unterwegs" heißt es zwischen 16 und 18 Uhr in Broich. Die Orte für die ökumenische Kurzgottesdienste werden auf der Website und Facebook bekanntgegeben.

Am ersten Weihnachtstag findet in der Kirche an der Wilhelminenstraße 34 um 11.15 Uhr ein Gottesdienst mit dem Projektchor LDR statt. Andacht unterwegs heißt es am zweiten Weihnachtstag ab 11.15 Uhr. Ausgangspunkt ist die Holunderstraße 5.

Anmeldungen für alle Gottesdienste in den Broich-Saarner Kirchen sind über www.ev-kirche-broich-saarn.de und das Gemeindebüro, Tel. 427120, möglich.

VEK-Gottesdienste nur online



Angesichts der kritischen Lage im Schatten der Covid-19-Pandemie hat das Presbyterium der Vereinte Evangelische Kirchengemeinde (VEK) beschlossen, zunächst bis zum 31. Januar Gottesdienste ausschließlich online zu feiern. Eine Teilnahme in der Kirche ist nicht möglich. Die Gemeinde folgt den dringlichen Bitten der Verantwortlichen in Wissenschaft und Politik. Sie sendet damit auch ein Zeichen der Solidarität an alle, die in ihrer Berufsausübung im Interesse der Gemeinschaft gehindert sind. Die geplanten Gottesdienste am Heiligen Abend in der Freilichtbühne müssen abgesagt werden.

Die Gottesdienste werden live über Youtube (VEK Mülheim Gottesdienste) gestreamt, und zwar am 13. und 20. Dezember um 11.15 Uhr, am 24. Dezember um 15 und 17 Uhr, am 25., 26. und 27. Dezember um 11.15 Uhr mit der Verabschiedung von Ulrich Schreyer durch den Superintendenten des Kirchenkreises an der Ruhr, Pfarrer Gerald Hillebrand, am 31. Dezember um 18 Uhr, am 1. Januar um 11.15 Uhr. Ab dem 3. Januar werden die online-Gottesdienste jeden Sonntag um 11.15 Uhr ausgestrahlt.