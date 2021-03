Die Coronapandemie zwingt das Netzwerk Bildung auch in diesem Jahr, die "Linuxtreffs" nur virtuell zu veranstalten.

Das Anmeldeverfahren zum virtuellen Linuxtreff am Samstag, 13. März, von 10 bis 12 Uhr beim Videodienst Jitsi ist nur über eine Anmeldung unter zimmermann@netzwerk-bildung.net bis spätestens am 12. März, 18 Uhr, möglich. Danach folgt der Link zur Veranstaltung per Mail.