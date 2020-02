Maggie sucht ihren Besitzer oder eine nette neue Familie. Die Katze wurde vor wenigen Wochen in Mülheim gefunden und ihr Besitzer hat sich bisher nicht gemeldet. Die hübsche kleine Maggie saß zwei Wochen in einem Gebüsch und ließ sich verwöhnen. Sie dachte nicht daran, diesen sicheren Ort, an dem ihr nette Katzenfreunde Futter brachten und sie versorgten.

Menschen gegenüber ist Maggie (etwa 6 Jahre) freundlich und aufgeschlossen, nur ihre Artgenossen mag sie nicht so sehr. Maggie ist geimpft, gechippt und kastriert, geboren wurde sie vermutlich 2014. Weitere Infos gibt es im Tierheim Mülheim, Telefon 372211.