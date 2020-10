Viele Eltern fragen sich, wie sie es schaffen sollen, ihr Kind selbstbewußt zu erziehen, ohne dass das Kind sie tyrannisiert. Wo sind die Grenzen zwischen mitbestimmen und den Ton angeben wollen? Wenn Eltern sich das fragen, dann sind sie im Kurs „Was darf mein Kind mitbestimmen“ richtig.

Mitbestimmen, das ist auch in der Kindererziehung wichtig. Doch Eltern sollen wissen, wie weit dieses Mitbestimmungsrecht geht. Sie müssen sich damit auseinandersetzen, was sie Kindern zutrauen und wobei sie bereit sind, Kinder zu beteiligen. Die VKJ-Familienbildungsstätte lädt interessierte Eltern daher am Dienstag, 13. Oktober, von 14.30 bis 16.45 Uhr zur kostenfreien Elternveranstaltung ins VKJ-Familienzentrum Kinderhaus Entdeckerland, Kurfürstenstraße 57, in Broich ein. Gemeinsam mit Nicole Fuhrmeister, Systemische Familientherapeutin, soll erörtert werden, wie eine gute Beteiligung die Entwicklung von Kindern positiv beeinflussen kann. Eine Anmeldung ist erforderlich unter Tel. 0201/846 35 77 oder online unter www.vkj.de/kurse.

Foto: VKJ