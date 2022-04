Das Schadstoffmobil kann einige Termine in Mülheim an der Ruhr nicht wahrnehmen.



Heute fällt das Schadstoffmobil in Speldorf auf dem Parkplatz, Saarner Straße, Höhe TuS Viktoria aus. Der nächste Termin ist Montag, 25. April.

Am Dienstag, 12. April, fällt das Schadstoffmobil in Eppinghofen auf dem Parkplatz Uhlandstraße aus. Der nächste Termin ist Dienstag, 26. April.

Der nächste Termin für das am Freitag, 8. April, ausgefallene Schadstoffmobil in Styrum ist am Freitag, 22. April, auf dem Parkplatz Augustastraße.

Wertstoffhof in Dümpten

Alternativ können die Schadstoffe am Wertstoffhof in Dümpten abgegeben werden.

Die MEG bittet die Unannehmlichkeiten zu entschuldigen.