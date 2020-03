Aufgrund der aktuellen Entwicklungen bei der Ausbreitung des Corona-Virus bleiben alle Geschäftsstellen der SWB ab sofort bis auf Weiteres geschlossen. In dringenden Fällen besteht die Möglichkeit einen Besuchstermin telefonisch oder per E-Mail zu vereinbaren. Die Hausmeister der Objekte sind zu den üblichen Zeiten unter der bekannten Rufnummer zu erreichen.

Die Mülheimer Wohnungsbau (MWB) bittet ihre Kunden und Partner um Verständnis: Persönliche Besuche in der Hauptgeschäftsstelle sind nur noch in dringenden Fällen oder nach telefonischer Absprache möglich. Schriftstücke und Post sollen in den Briefkasten am Eingang der Zentrale eingeorfen und nicht persönlich abgegeben werden.

Mit den beschlossenen Maßnahmen will die MWB ihren Teil dazu beitragen, dass das Corona-Virus in seiner Verbreitung gehemmt wird. Handwerkerteams arbeiten weiter, zahlreiche Kolleginnen und Kollegen sind erst einmal im Homeoffice und die Teams in den Büros werden auf Schichtbetrieb umgestellt.

Der Geschäftsbetrieb der Genossenschaft läuft weiter: Telefonisch ist die MWB über die bekannten Rufnummern erreichbar. Die Service-Hotline ist die 0800 454 2000 sowie per E-Mail sind Vermietung und Mieterservice weiter erreichbar. Kontaktdaten zu allen Bereichen finden sich auf der Website www.mwb.info.