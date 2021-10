Aufgrund des Feiertags ändert das Friedrich-Wennmann-Bad am Montag, 1. November, seine Öffnungszeiten und lädt von 7 bis 20 Uhr zum Schwimmen ein. Das Hallenbad Süd steht den Badegästen an diesem Tag in der Zeit von 8 bis 15 Uhr zur Verfügung.

Am Samstag, 6. November, veranstaltet der Tauch-Sport-Club Mülheim/Ruhr das Unterwasserrugbyturnier „RWW-Cup Kampf um den goldenen Ball“ im Hallenbad Süd. Daher ist die Einrichtung an diesem Samstag für den öffentlichen Badebetrieb geschlossen.

Das Friedrich-Wennmann-Bad steht der Öffentlichkeit samstags in der Zeit von 7 bis 20 Uhr zur Verfügung.