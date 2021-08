Zu jeder Zeit Papier, Pappe und Kartonagen zu entsorgen, ist mit der kostenfreien blauen Papiertonne vor der eigenen Haustür oder an einem der rund 240 Depot-Sammelstellen in Mülheim möglich. Die MEG schafft ab sofort eine weitere Alternative: An sieben Tagen und zu jeder Tages- und Nachtzeit können Bürger in einem neuen Papier-Container haushaltsübliche Mengen Papier, Pappe und Kartonagen mit einer Kantenlänge von bis zu 1,5 Metern entsorgen.

Der neue Behälter steht rechts vor der Einfahrt des Betriebsgeländes an der Pilgerstraße 25. Nur zu den Öffnungszeiten des Wertstoffhofes (Montag, Mittwoch und Freitag 8 Uhr bis 15 Uhr, Dienstag und Donnerstag 12 bis 19 Uhr und jeden ersten Samstag im Monat) ist der Container verschlossen – Altpapier jeglicher Größe wird zu diesen Zeiten wie immer kostenlos auf dem Wertstoffhof angenommen.

Für den kurzen Aufenthalt stehen den Bürgern die Besucherparkplätze direkt vor dem MEG-Verwaltungsgebäude zur Verfügung. Um die Feuerwehrzufahrt freizuhalten, darf zu keinem Zeitpunkt in der Kurve oder vor dem Tor des Hofes geparkt werden.

Große Kartons von großen Möbeln

Große Möbel kommen in noch größeren Kartons zu Hause an – egal ob sie online bestellt oder im Möbelhaus abgeholt werden. Zurückbleibt jede Menge Altpapier und die Frage der Entsorgung.

Wer Kartons klein reißt oder faltet, spart Platz in der eigenen Tonne oder lässt in Depotbehältern Platz für den Abfall der Mitmenschen. Mit dem zusätzlichen Altpapierbehälter mit einem breiteren Deckel bietet die MEG den Mülheimern an, größere Pappen, die sich schwer zerreißen lassen, schneller zu beseitigen.

Auch kleinerer Papierabfall darf darin entsorgt werden. Grundsätzlich gilt immer: Klein gerissene Kartons schaffen mehr Platz für alle. Geklebte Verbindungsstellen von Versandkartons sollen weiterhin gelöst werden.

Zunächst nur Testbetrieb

Zunächst sieht das Mülheimer Entsorgungsunternehmen das Aufstellen des Containers als Testbetrieb. Das heißt konkret: Wenn die Resonanz auf das Angebot gut ist, bleibt der zusätzliche Behälter bestehen. Sollte die neue Entsorgungsoption dafür genutzt werden, andere Abfälle illegal zu entsorgen, wird die Möglichkeit wieder eingeschränkt. Der nächtliche Wachschutz ist angewiesen, illegale Ablagerungen zu melden. Die mobile Sauberkeits- und Beratungsgruppe ist dauerhaft im Einsatz und wird in diesem Fall hinzugezogen. Richtig entsorgen lohnt sich immer. Altpapier lässt sich nahezu vollständig verwerten und zu neuen Papierprodukten verarbeiten. Recycling spart Ressourcen und Energie.