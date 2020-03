Politikernamen

Liebe Redaktion!

Ich kann mir keine Namen merken. Sag ich immer. Als Entschuldigung. Der Grund ist aber, dass ich es nicht will. Es ist doch merkwürdig, dass man sich dafür entschuldigen soll, die Namen fast jährlich (oder noch schneller) wechselnder Politiker nicht parat zu haben, wenn man nunmal nichts über sie erfahren will. Das ist jetzt ein Beispiel dafür, dass man in einer Demokratie etwas nicht wollen darf. Bzw. es besteht bei über 90 % der Menschen kein Verständnis für meinen Nichtwillen. Nur wenn ich dement wäre, hätte man dafür Verständnis. Ich glaube, dass deshalb viele vorgeben, sie seien dement, weil sie die Demokratie leid sind. Weil wenn nicht dement, ist ja Gotteslästerung.

Wenn ich nirgendwo mehr hingehe, ist es schon besser. Im Haus stehen diese Namen in Zeitungen, kommen aus dem Radio und dem Fernseher oder ich habe sie aus Versehen auf dem Laptop

Im Garten spielen sie keine Rolle und werden mir von keinem Vogel getwitschert. Baerbock ist auch schwer für Meisenschnäbel.

Ich bin nicht dement, ich kann mir sehr gut Namen von Schriftstellern, Komponisten, Philosophen merken, deren Namen nur selten in den Nachrichten und Talkshows genannt werden und die auch nicht so oft wechseln. Das mag daran liegen, dass sie nicht mal eben für vier Jahre gewählt werden und dann wieder weg sind.

Das war ja früher bei den Staatsoberhäuptern und den wichtigsten Ministern auch so. Mit denen konnte man alt werden. Erst die Demokratie machte die andauernde Umgewöhnung zum Normalfall und führte zur Diskriminierung von Namenswechsel-Verweigerern.

Es fällt mir deshalb schwer, mich mit Menschen zu unterhalten, deren Erdendasein von den Meldungen in Radio, Fernsehen und Zeitungen bis oben zugefüllt zu sein scheint.

Über das Schicksal von Nachrichtennachsprechern ist wenig bekannt. Viele sollen zu Hause in alten Nachrichten schwelgen.

Aus dem Vorstehenden ist an mehreren Stellen ersichtlich, dass Demokratie nichts für alte Leute ist.

Vielleicht macht man das mal wahlweise: Demokratie für die Jungen und Königtum für die Alten?