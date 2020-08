Das Tierheim Mülheim stellt Rocky (2) vor. Er ist ein bildhübscher Husky-Mischling, ein freundlicher und aktiver Hund, der gerne jagt und ein Heim ohne andere Tiere braucht. Gibt es Leckerchen, folgt er den üblichen Kommandos. Rocky braucht sportliche Menschen, mit denen er eine Menge Naturabenteuer erleben möchte.

Charakter und Verhalten der sibirischen Schlittenhunde

Reinrassige Huskies sind als freundliche, aufgeschlossene Wesen Menschen und Tieren gegenüber bekannt. Wieviel Husky in Rocky steckt, ist nicht genau zu sagen, wahrscheinlich aber eine ordentliche Protion Schlittenhund. Huskies sind sie gut in der Familie zu halten und meist prima Zweithunde. Mit Kindern verstehen sie sich in der Regel ebenfalls, können als Junghunde aber sehr stürmisch sein. Ihr Fell ähnelt einem dichten Pelz (Sbirien).



Lieber mit Garten- ungerne alleine

Huskies lassen sich in der Wohnung halten, ziehen einen (ausbruchssicheren!) Garten aber ganz sicher vor und brauchen viel Bewegung. Die meisten Huskies (ohne Zweithund) sind ausgesprochen ungern alleine, was sich in dauerhaftem Heulen und Veränderung des Verhaltens zeigen kann. Diese Schlittenhunde sind genetisch auf Rudelhaltung gepolt und wenn es nicht andere Hunde sind, dann sind die Menschen seiner Familie das wichtige Rudel .



Diese Rasse bellt nicht

Das, was diese Rasse besonders macht, ist das "Heulen" in ihrem genetischen Programm. Diese Hunde haben ausgesprochenen Jagdtrieb, eine extrem gute Nase und Orientierungssinn. Um sich in Sibirien über weite Entfernungen haben sie sich das Heulen an- und das Bellen abgewöhnt. Ob Rocky zu den Heulern oder wegen seiner Mischrasse doch eher zu den bellenden gehört, das weiß sicher die Tierheim-Leitung .

Um Rocky zu besuchen und erst einmal kennen zu lernen, können Interessierte eine Terminabsprache mit dem Tierheim vereinbaren. Weitere Infos gibt es im Tierheim Mülheim, Tel. 0208/372211.