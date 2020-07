In fast allen Bussen der Ruhrbahn GmbH können ab dem 12. August wieder Tickets gekauft werden. Möglich ist dies, weil die bereits vorhandenen Abtrennungen zwischen Fahrgastraum und Fahrerkabine zum Schutz von Fahrpersonal und Fahrgästen vor einer möglichen Virenübertragung bis dahin optimiert wurden.

Alle Busse mit Sprechbohrungen in der Schutzscheibe erhielten eine Art „Spuckschutzaufsatz“, der zusätzliche Sicherheit schafft. Wo vorhanden und notwendig, wurden dazu die Ausgabeöffnungen für den Ticketverkauf verkleinert, um einen direkten Handkontakt größtmöglich zu vermeiden. Durch diese Maßnahmen ist nun bei fast allen Bussen der Ruhrbahn der Einstieg durch die vordere Tür wieder möglich.

Fahrgäste betreten den Bus dann wieder wie gewohnt durch die vordere Tür, können ihr Ticket beim Fahrpersonal kaufen und sorgen dazu noch für eine bessere Einhaltung der Hygienemaßnahmen, denn sie steigen hinten wieder aus. „Nach wie vor hat die Gesundheit unserer Mitarbeiter und Fahrgäste für uns oberste Priorität. Mit dem kontrollierten Vordereinstieg können wir jedoch nun bei der Nutzung unserer Busse ein Stück Normalität in der Corona-Krise schaffen“, so Ruhrbahn-Geschäftsführer Uwe Bonan.

Nur bei zirka 30 Bussen der älteren Generation – von insgesamt 274 Bussen der Ruhrbahn-Busflotte – bleibt die erste Tür noch für ein paar weitere Wochen geschlossen und die Trennung zum Fahrgastraum durch eine Schutzfolie bestehen. Diese Busse werden ab dem 12. August an der Vordertür speziell gekennzeichnet sein, da hier kein Ticketverkauf möglich ist.

Aus diesem Grund sollen diese Fahrzeuge auch so selten wie betrieblich möglich zum Linieneinsatz kommen, bis sie sukzessive im September/Oktober 2020 gegen neue Busse mit Abtrennungen ausgetauscht sind.

Auch nach dem 12. August empfiehlt die Ruhrbahn GmbH ihren Fahrgästen, Tickets im Vorverkauf über die App ZÄPP, in den Ruhrbahn-KundenCentern, in den privaten Vertriebsstellen oder an den Ticketautomaten zu erwerben.

Nach wie vor gilt die Maskenpflicht in Bussen, Bahnen, Haltestellen und Betriebsanlagen der Ruhrbahn GmbH. An Bahnhöfen bedeutet das, dass Fahrgäste bereits beim Betreten der Passerellen ihre Mund-Nasen-Bedeckung aktivieren müssen.