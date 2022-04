Die Mülheimer Frauenklinik und Elternschule am Evangelischen Krankenhaus Mülheim bietet im April verschiedene Kurse an.



Zu den Online-Kursen vor der Geburt gehört die "Mentale und ganzheitliche Vorbereitung auf die Geburt" unter der Leitung von Doula, einer nichtmedizinischen Helferin. In dem Kurs geht es unter anderem um die Fragen, wie Eltern eine Wohlfühlatmosphäre schaffen, Ängste reduzieren und Entspannung während der Geburt erreichen. Der Kurs wird bis zur 28. Schwangerschaftswoche empfohlen. Er umfasst vier Einheiten, der Dienstags-Kurs beginnt am 26. April und findet immer von 19 bis 20 Uhr statt. Der Freitags-Kurs beginnt am 29. April und findet immer von 9.30 bis 11 Uhr statt. Die Kosten betragen 90 Euro. Der Kurs findet über Zoom statt. Eine Anmeldung ist erforderlich per E-Mail an elternschule@evkmh.de. Nach der Anmeldung erhalten die Teilnehmenden die Zugangsdaten.

Stillen & Ernährung

Weiterhin gibt es die Möglichkeit, jeweils mittwochs, am13. April, an der Infoveranstaltung Stillen & Ernährung, oder am 27. April an der Infoveranstaltung zur Säuglingspflege teilzunehmen.

Ansonsten wird jeden Donnerstag und Dienstag Fitness für Schwangere angeboten.

Online-Kurse nach der Geburt

Online-Kurse nach der Geburt sind jeweils dienstags, ab 5. April, Yoga nach der Geburt und am 12. April sowie 26. April "Milchcafé". Jeden Montag, Donnerstag und Freitag findet „Sport mit Baby“, ein Kinderwagenkurs statt.

Weitere Informationen, und die Onlineanmeldung sind unter www.evkmh.de zu finden.