Nun sind sie nicht mehr aufzuhalten, die SARS-CoV-2 Infektionen. Betrachtet man die Krankheitsverläufe in Deutschland und Europa, scheint der Großteil der Infizierten von lebensbedrohlichen Folgen verschont zu bleiben. Bei Menschen, die bereits eine andere Erkrankung haben oder deren Immunsystem anderweitig geschwächt ist, drohen jedoch schwerere Verläufe. Eine rechtzeitige Diagnose sowie eine entsprechende Behandlung sind hier sicherlich hilfreich.

Aktuelle Fallzahlen

In Deutschland wurden bislang 53 Fälle (Stand 28.02.20 um 10:00 Uhr) einer SARS-CoV-2-Infektion bestätigt. Dazu zählen die 14 Fälle bei einer Firma in Bayern, die inzwischen alle genesen sind, sowie weitere Erkrankungsfälle, die nun in mehreren Bundesländern aufgetreten sind. Nordrhein-Westfalen bereitet sich, wegen der aktuellen Entwicklung, gerade auf eine mögliche Pandemie vor. Darüber hinaus wird es eine Zahl an Infizierten geben, die aktuell unerkannt oder unbekannt sind.

In Europa sind die Fallzahlen sehr unterschiedlich, wobei Italien besonders stark betroffen ist.

Keine Panik

Alle Experten sind sich einig, Panik ist unangebracht. Das Virus ist nicht gefährlicher als die jährlichen Grippeviren. Diese Atemwegserkrankungen, die sog. Influenza wird über ein freiwilliges Meldesystem durch teilnehmende Ärzte beim Robert-Koch-Institut gemeldet und dokumentiert. In dieser Saison lagen die Zahlen bei fast 100.000 gemeldeten Fällen. In der Presse war davon nichts zu hören und zu sehen und so blieb auch jegliche panische Reaktion aus. Hamsterkäufe wurden deswegen auch nicht getätigt.

Aus dem Influenza-Wochenbericht des RKI

Seit der 40. KW 2019 wurden bis Mitte Februar insgesamt 98.442 labordiagnostisch bestätigte Influenzafälle an das RKI übermittelt. Seit der 40. KW 2019 wurden insgesamt 161 Todesfälle durch Influenzavirusinfektion an das RKI gemeldet. In 85 v. H. Fällen waren die Erkrankten 60 Jahre oder älter.