Im September wird die Bahnstrecke zwischen Duisburg und Essen für zehn Tage komplett gesperrt. Mülheim ist in besonderer Weise davon betroffen, denn zusätzlich zu den Arbeiten an Schienen und Brücken gibt es umfangreiche Baumaßnahmen im Hauptbahnhof, die zu weiteren Einschränkungen führen.



Nachdem die Strecke bereits in den Oster- und Herbstferien 2018 sowie in den gesamten Sommerferien 2019 komplett gesperrt wurde, um Schienen neu zu verlegen, Gleise zu erneuern oder Brückenbauwerke auf den Weg zu bringen, kommt es jetzt zu weiteren Schienenerneuerungen und wichtigen Arbeiten für die zweite Ausbaustufe des Elektronischen Stellwerks (ESTW) Duisburg. Dieses ersetzt ab Mai 2021 die Stellwerke Essen-West und Mülheim-Styrum.

Auf einem Abschnitt von insgesamt etwa 28 Kilometern werden 9.900 Meter neue Kabel verlegt, 4.5 Kilometer Kabelkanäle und 26 Querungen errichtet sowie 29 Weichenantriebe erneuert. Deshalb, so die Deutsche Bahn (DB), sei auch eine Vollsperrung der Strecke in der Zeit von Freitag, 11. September, 5.30 Uhr, bis Sonntag, 20. September, 24 Uhr, unumgänglich.

Neuausstattung der Gleise



Dass die umfangreichen Maßnahmen diesmal nicht in die Ferien gelegt werden konnten, hat seine Gründe. Die Bahn hat sich auch aufgrund aufwendiger Baumaßnahmen im Raum Köln dazu entschieden, die erforderlichen Arbeiten zwischen Duisburg und Essen erst anschließend in Angriff zu nehmen und dann auch wieder zu konzentrieren. Neben den Arbeiten für das ESTW beginnt die Bahn auf der Strecke Essen-West bis Mülheim-Styrum zudem mit der technischen Neuausstattung der Gleise.

Nachdem der Infrastrukturausbau des Rhein-Ruhr-Express bereits größtenteils fertiggestellt wurde, stehen in Styrum noch Restarbeiten an. Während der Sperrung im September wird dort eine sogenannte elektronische Bahnhofsinsel eingerichtet. Die Bahnhofsinsel ist ein Übergabepunkt, in dem der Bahnstrom ins Netz eingespeist wird. Die DB erhöht so die verfügbare Strommenge im Abschnitt Mülheim/Ruhr bis Essen und optimiert damit ebenfalls die Nutzung der vorhandenen Infrastruktur.

Die elektronische Bahnhofsinsel bietet zudem mehr Sicherheit und Qualität, da Oberleitungen flexibler abgeschaltet werden können. Bisher mussten bei einer Störung die Oberleitung auf allen vier Gleisen ausgeschaltet werden, zukünftig können S-Bahn und Fernbahn separat ausgeschaltet werden und so auf den nicht betroffenen Gleisen gefahren werden. Zwischen Essen-West und Essen Hbf sowie auf der Strecke Essen-West und Mülheim Hbf werden im Zuge der Sperrpause die Schienen erneuert. Damit die Strecke weiterhin ohne Einschränkungen befahrbar bleiben kann, wechselt die DB hier auf insgesamt 4.500 Metern Schienen und Schwellen aus. Zusätzlich werden rund 300 Tonnen Schotter ausgetauscht. Auf diesem Abschnitt kommen modernste Großmaschinen zum Einsatz, um die Gleiserneuerungen pünktlich abzuschließen.

Pflasterarbeiten im Hbf

Im Mülheimer Hauptbahnhof wird außerdem die Sanierung der Gleiströge der Gleise 2 und 5 abgeschlossen. Um die Infrastruktur hier langfristig aufrechtzuerhalten und vor Wassereintragung und Korrosion zu schützen, erneuert die DB die Abdichtung von 200 Quadratmetern Gleistrog. Die übrigen Gleiströge am Mülheimer Hauptbahnhof wurden bereits saniert.

Im Rahmen der Modernisierungsoffensive (MOF 2) nutzt die Bahn die Sperrpause außerdem für weitere Modernisierungsarbeiten HbF Mülheim. Hier werden unter anderem die Bahnsteigkante an Gleis 1 unterhalb des Daches sowie die Pflasterarbeiten für einen neuen Bodenbelag in diesem Bereich umgesetzt. Zusätzlich werden die bisherige Beschilderung und Ausstattung der Station weiter erneuert.

Nachdem die Stadt bereits die neue Thyssenbrücke errichtet und die alte Brücke ausgebaut hatte, standen noch die Errichtung von 19 neuen Oberleitungsmasten auf dem Programm. Jetzt schließt die DB die finalen Maßnahmen ab. Außerdem wird auch die Brücke Winkhauser Talweg während der Sperrpause im September saniert.

Auswirkungen auf den Zugverkehr



Die Arbeiten und die damit verbundenen Streckensperrungen haben natürlich Auswirkungen auf den gesamten Zugverkehr in der Region. Mehrere Züge müssen umgeleitet werden. Zwischen Duisburg, Mülheim und Essen steht ein großzügiger Schienenersatzverkehr bereit. Die Fahrplanänderungen sind im Nahverkehr bis auf die Abellio-Linien bereits jetzt in den Online-Auskunftssystemen enthalten. Außerdem werden sie rechtzeitig über Aushänge an den Bahnsteigen bekannt gegeben.

Zudem sind die Änderungen für die Züge von DB Regio und DB Fernverkehr unter bauinfos.deutschebahn.com/nrw und über die App „DB Bauarbeiten“ abrufbar. Es kann auch ein Newsletter für einzelne Linien der DB abonniert werden. Außerdem gibt es eine Broschüre mit detaillierten Infos für die Reisenden zum Download. Diese wird in Kürze an den Bahnhöfen, in den Zügen und Verkaufsstellen ausliegen und wird während der Baumaßnahme durch Reisendenlenker vor Ort verteilt.

Weitere Informationen gibt es ab sofort bei der speziell eingerichteten DB-Servicehotline für den Schienenersatzverkehr unter 0202 51562515 und dem kostenfreien BahnBau-Telefon unter der Rufnummer 0800 5 99 66 55. Soweit die Informationen vorliegen, beanworten die Mitarbeiter auch Fragen zu den anderen Eisenbahnverkehrsunternehmen oder informieren über die entsprechenden Kontaktmöglichkeiten.

Zusätzliche Sperrungen

Zusätzlich zu den Sperrungen vom 11. bis zum 20. September kommt es im Vorlauf zu einer Totalsperrung der S-Bahn-Gleise zwischen Mülheim-Styrum und Essen-West vom 4. bis zum 11. September und im Nachlauf vom 20. bis zum 23. September.

Im Dezember dieses Jahres und im Mai 2021 wird es zu weiteren Sperrungen kommen, ehe das Großprojekt der Erneuerungen, Sanierungen und Modernisierungen zwischen Essen, Mülheim und Duisburg abgeschlossen sein wird.