Am Montag, 25. Januar, und immer am zweiten und letzten Montag im Monat, von 17 Uhr bis 18.30 Uhr öffnet der Trauertreff seine Türen. Unter den notwendigen Hygienebedingungen gibt es auch in diesen schwierigen Zeiten Gelegenheit, sich gegenseitig zuzuhören und zu stärken. Eine Anmeldung ist nicht nötig, da die Räume bei zu vielen Besuchern geteilt werden können.

Die Ökumenische Trauerbegleitung links der Ruhr lädt dazu ganz herzlich ein in den unteren Gemeindesaal des Evangelischen Gemeindezentrums Holunderstraße 5 in Mülheim-Saarn. Weitergehende Angebote auf den Webseiten der Evangelischen oder Katholischen Kirchengemeinden Broich-Saarn.

Die Corona- Schutzmaßnahmen finden strengste Beachtung. Nähere Infos gibt es bei Pfarrer Pfeiffer, Tel. 43909274 oder Pfeiffer@kirche-muelheim.de.