Aufgrund der veränderten Nachfrage an Weihnachten, Silvester und Neujahr passt die Ruhrbahn ihr Fahrplanangebot auch in diesem Jahr an und fährt nach Sonderfahrplan:

An Heiligabend, 24. Dezember, wird bis 18 Uhr nach Samstagsfahrplan gefahren. In der Zeit von 15 bis 18 Uhr wird im 30-Minuten-Takt gefahren. Ab 18.30 Uhr bis 7.30 Uhr am nächsten Morgen fahren die NachtExpress-Linien stündlich. Die 0.00 Uhr Fahrt ab Essen Hauptbahnhof entfällt.

Am 1. und 2. Weihnachtsfeiertag gilt der Sonntagsfahrplan. Ab 23.30 Uhr bis 7.30 Uhr am nächsten Morgen fahren die NachtExpress-Linien stündlich.

An Silvester fahren Bahnen und Busse bis etwa 23 Uhr nach dem Samstagsfahrplan. Zwischen 1 und 4 Uhr fahren die NachtExpress-Linien halbstündlich, danach fahren sie stündlich bis 7.30 Uhr. Zwischen 23 und 1 Uhr herrscht Betriebsruhe. TaxiBusse fahren nicht.

An Neujahr, 1. Januar, fahren die Busse und Bahnen nach Sonntagsfahrplan. Ab 23.30 Uhr bis 6.30 Uhr am nächsten Morgen fahren die NachtExpress-Linien stündlich.

An Heiligabend und Silvester haben die KundenCenter von 8 bis 13 Uhr geöffnet. An den Feiertagen sind die KundenCenter geschlossen.