Die Coronapandemie bedeutet einen großen Einschnitt in das alltägliche Leben der Gemeinden im Stadtdekanat Mülheim an der Ruhr. Gottesdienste, Kirchenbesuche, Gruppenstunden, Verbandstreffen, Chorproben und viele weitere Veranstaltungen können wie schon in den vergangenen Monaten nicht stattfinden.

Nun haben die Verantwortungsträger der drei Pfarreien des Mülheimer Stadtdekanates, St. Mariae Geburt, St. Mariä Himmelfahrt und St. Barbara, beschlossen, auch weiterhin, mindestens bis zum 14. Februar alle Präsenzgottesdienste auszusetzen. Daher wird erneut auf alle digitalen Angebote wie Videobotschaften, Streaminggottesdiensteund Onlineimpulse der Pfarreien verwiesen.

Nähere und aktuelle Informationen sind jeweils den Medien und Homepages der einzelnen Pfarreien zu entnehmen.