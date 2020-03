Das Sozialamt und das Jobcenter sind im Notddienst-Modus und die üblichen Telefonnummern laufen heiß. Aus diesem Grund gibt es eine neue zentrale Telefonnummer für die Kunden der Arbeitsagentur Mülheim und Oberhausen: Unter 0208 8506 200 erreichen die Bürger/innen die Ansprechpartner vor Ort. Die Kunden der Arbeitsagentur werden gebeten, bevorzugt diese Telefonnummer zu nutzen.

Online-Angebote: Kunden können ihr Anliegen online erledigen - mit dem eService Angebot unter www.arbeitsagentur.de/eServices.

Fragen der Unternehmer:Kurzarbeitergeld

Kontakt gerne per Mail: Um aufgrund des aktuell hohen Anrufaufkommens bestmöglich erreichbar zu sein, werden Arbeitgeber gebeten, auch die Kontaktmöglichkeit per Mail zu nutzen

oberhausen.arbeitgeber@arbeitsagentur.de bzw. muelheim-ruhr.arbeitgeber@arbeitsagentur.de

Der Arbeitgeber-Service kümmert sich dann um das Anliegen!

Weitere Informationen zum Kurzarbeitergeld finden Betriebe hier: www.arbeitsagentur.de/news/corona-virus-informationen-fuer-unternehmen-zum-kurzarbeitergeld

Die Dienststellen des Sozialamtes und des Jobcenters sind für den Publikumsverkehr grundsätzlich geschlossen.

Die einzelnen Leistungsbereiche sind nach wie vor erreichbar (Wartezeiten am Telefon!) über die jeweiligen Kontaktdaten in den Briefen des Sozialamtes oder des Jobcenters oder über die zentralen Rufnummern 0208/455-2900/-5902/-5454. Über diese zentralen Telefonnummern werden die Anfragen in die Leistungsbereiche weitergegeben.

Notdienst erreichbar

Im Rahmen des Notdienstes steht nur eine reduzierte Zahl von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern zur Verfügung. Diese entscheiden über den weiteren Kontakt und die Dringlichkeit der Angelegenheit.

Auch über E-Mail kann Kontakt aufgenommen werden unter jobcenter@muelheim-ruhr.de und sozialamt@muelheim-ruhr.de, sowie die Möglichkeit, sich per Brief und Post an die Sachbearbeiter zu wenden.

Sichergestellte Leistungen

Folgende Aufgaben und Leistungen werden sichergestellt:

Im Jobcenter die Grundsicherung für Arbeitssuchende und die Sicherstellung für Mittellose, die die notwendigen Geldleistungen rechtzeitig erhalten werden. Die Grundsicherung und häusliche Pflege

und die Annahme von Anträgen (nur schriftlich) oder Scheckausgabe bei Mittellosigkeit. Auch die fristwahrende Annahme von Erstanträgen auf Hilfe zur Pflege und Pflegewohngeld, Annahme von Anträgen auf Übernahme der Bestattungskosten und die telefonische Beratung sind gesichert.

Das Renten- und Versicherungsamt macht telefonische Beratung, auch zur formlosen Antragstellun und sendet Anträge zu. Der KSD stellt ein Notfallteam für die Versorgung und Unterstützung im Falle von familiären Krisen zur Verfügung. Hilfen für Minderjährige und Maßnahmen zu deren Schutz werden nach wie vor ergriffen.

Rufbereitschaft vorhanden

Außerhalb der Dienstzeit und an den Wochenenden hält der KSD eine Rufbereitschaft vor. Diese ist über die Polizei zu erreichen.

Die Wohngeldstelle führt während des Notdienstes folgende Tätigkeiten durch: Wohngeldzahlungen im Rahmen von Weiterleistungsanträgen und Wohngeldzahlungen im Rahmen von Neuanträgen (mindestens bis zum 31. Mai.)

Hilfe für Mittellose, Geflüchtete und Obdachlose

Die Zentrale Wohnungsfachstelle leistet weiter die Unterbringung von Geflüchteten, Räumungsopfern, Obdachlosen und eine Akuthilfe bei drohender Obdachlosigkeit, sowie Betreuung der städtischen Unterkünfte und Notschlafstellen, die durchgehend geöffnet sind.

Der Kommunale Beratungsdienst für Geflüchtete (KBG) übernimmt weiter die Notfallberatung für alle Geflüchteten in der Ruhrstraße im Hinblick auf die Sicherstellung der materiellen Versorgung sowie Tätigkeiten im Rahmen der Krisenintervention bei besonderen Problemlagen, Krankheit, psychischer Erkrankung, Krisensituationen mit häuslicher Gewalt und die Bereithaltung von Dolmetschertätigkeit im Krisenfall sowie eine Erstversorgung der Neuzuweisungen.

Auch Beistandschaften und Vormundschaften mit telfonischer Auskunft in Unterhaltsfragen und zur Vaterschaftsfeststellungen, Auskunft zu Urkundsangelegenheiten und punktuelle Betreuung der bestehenden Vormundschaften.

Die Unterhaltsvorschusskasse gibt Auskünfte in Angelegenheiten nach dem Unterhaltsvorschussgesetz zu bereits laufenden Fällen und zu möglichen Neuanträgen.