Wegen der hohen Erkrankungszahlen an Covid19 ändert die Stadt die Regeln für Trauungen und deren Gäste ab sofort. Eine Pflicht zur Händedesinfektion vor der Trauung und das Tragen eines MN-Schutz ist für alle Gäste und die Trauzeugen notwendig. Nur das Brautpaar und die Standesbeamten dürfen den MNS ablegen und eine Anwesenheitsliste aller an der Trauung teilnehmenden Personen muss vorgelegt werden.

Hier eine Übersicht, wie viele Personen an den einzelnen Trauorten das Brautpaar begleiten dürfen:

Trausaal: Brautpaar, 2 Trauzeugen/Trauzeuginnen, bis zu 8 Gäste, 1 Fotograf/Fotografin

Aquarius: Brautpaar, 2 Trauzeugen/Trauzeuginnen, bis zu 12 Gäste, 1 Fotograf/Fotografin

Schloß Styrum innen: Brautpaar, 2 Trauzeugen/Trauzeuginnen, bis zu 16 Gäste, 1 Fotograf/Fotografin

Schloß Styrum außen: Brautpaar, 2 Trauzeugen/Trauzeuginnen, bis zu 30 Gäste, 1 Fotograf/Fotografin (finden in den kalten Monaten jetzt nicht mehr statt)

Schloß Broich/Rittersaal: Brautpaar, 2 Trauzeugen/Trauzeuginnen, bis zu 19 Gäste, 1 Fotograf/Fotografin

Schloß Broich/Wappenzimmer: Brautpaar, 2 Trauzeugen/Trauzeuginnen, bis zu 12 Gäste, 1 Fotograf/Fotografin

Der Traukalender für das Jahr 2021 liegt vor!

Ab sofort können Trautermine für das gesamte kommende Jahr telefonisch oder per E-Mail an standesamt@muelheim-ruhr.de reserviert werden. Die Reservierungsmails müssen neben dem Wunschtermin bitte unbedingt den Familiennamen beider Eheschließenden und eine Telefonnummer enthalten, unter der gegebenenfalls seitens des Standesamtes ein Rückruf erfolgen kann.

Weiterführender Link:

Corona-Virus: Das Landesportal Wir in NRW