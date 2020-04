Am Mittwochnachmittag, 8. April, tagte erneut der Krisenstab der Stadt Mülheim. Danach wandte sich Stadtdirektor Dr. Frank Steinfort erneut in einer Videobotschaft an die Bürger.

„Wir alle haben eine weitere Woche durchgehalten. Vielen Dank dafür“, begann er, sich der Bedeutung der Corona Schutzverordnung für das Leben in Mülheim sehr bewusst. Nachdem die Testkapazität im Diagnosezentrum in Saarn schon in der letzten Woche auf bis zu 300 Tests pro Tag erhöht wurde, gibt es nun auch einen mobilen Abstrichservice. Alle jene, die nicht in der Lage sind, sei es aus gesundheitlichen Gründen oder weil daheim ein Pflegebedürftiger zu versorgen ist, besucht im Bedarfsfall ein Team des Gesundheitsamtes, um den Corona-PCR-Test vor Ort durchzuführen.

Und diese Zahlen vermeldete die Stadt Mülheim heute (Stand 9. April, 3.15 Uhr) auf ihrem Dashboard:

115 Corona-Fälle gibt es in Mülheim insgesamt. Davon sind 62 geheilt, 49 aktuell positiv und vier verstorben. Die Quarantäne gilt für 151 Mülheimer. 1512 Tests wurden durchgeführt.