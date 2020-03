Aufgrund der aktuellen Situation rund um das neuartige Corona-Virus müssen leider bis auf Weiteres – auf jeden Fall aber bis 19. April 2020 – sämtliche Veranstaltungen ausfallen. Dazu zählen beispielsweise Fortbildungen, Arbeitskreise und andere Sitzungen.

Die Schulveranstaltungen wie die ALK- und LoQ-Parcours-Termine können aufgrund der Schulschließungen ebenfalls nicht stattfinden.

Wie es danach weitergeht, hängt von den weiteren Entwicklungen ab. Wir halten Sie an dieser Stelle auf dem Laufenden und auch über unsere Social-Media-Kanäle Facebook und Twitter.

Jugendberatung

Die Jugendberatung der ginko Stiftung für Prävention bleibt bis auf Weiteres geöffnet.

Wir bieten kurzfristige Beratungstermine an, die Sie bitte telefonisch oder per E-Mail vereinbaren.

Neben Jugendlichen und jungen Erwachsenen beraten wir auch Eltern und Familien. Bei Bedarf können wir auch telefonisch beraten.

Wir bitten Besucher*innen, die in unser Haus kommen, auf persönliche Hygiene zu achten. Auf das Händeschütteln verzichten wir, schenken Ihnen aber gerne unsere ganze Aufmerksamkeit im Beratungsgespräch!

Da die Situation sich kurzfristig ändern kann, klären Sie bitte im Vorfeld, ob Ihr Termin stattfinden kann.

So erreichen Sie uns:

Tel: 0208 30069-31

E-Mail Jugendberatung: jugendberatung@ginko-stiftung.de

E-Mail für andere Anfragen: info@ginko-stiftung.de