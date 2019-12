Als krönender Abschluss der Vorweihnachtszeit ist sicherlich der Besuch eines romantischen Weihnachtsmarktes geeignet. Da erscheint das Angebot des Schloss Grünewald in Solingen als geradezu prädestiniert.

An den beiden letzten Adventwochenenden findet das Event statt. Über einhundert Anbieter handwerklicher Kunst in einer natürlichen Parklandschaft, beleuchtet mit Lichterketten, Fackeln und Kerzen. Gaukler und Musiker sowie ein ambitionierter Trompeter, der weihnachtliche Klänge ins Areal zaubert, sorgen für angemessene Stimmung. Die Wege sind gut befestigt und der Warenmix ist attraktiv. Soweit so gut.

Wären da nicht die Begleitumstände. Das Umfeld ist durch hohes Verkehrsaufkommen arg belastet und die Parksituation entsprechend angespannt. Abhilfe schafft ein Shuttle-Service. Am Eingang wird zunächst einmal 7,50 EUR Eintritt für Erwachsene fällig. Für Speisen und Getränke werden Preise aufgerufen, die einem den Spaß an dem Ausflug auch mal schnell verderben können. Die meisten Händler verlangen entsprechend viel Bares für ihre handgefertigten Waren. Alles in allem, sofern auch konsumiert wird, ein teures Vergnügen, so kurz vor Weihnachten. Wer es mag, ist hier bestens bedient. Der Andrang lässt es vermuten.