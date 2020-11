Die Weiße Flotte Mülheim an der Ruhr hat sich nach den landesweiten Neuregelungen zur Bekämpfung der Ausbreitung des Coronavirus dazu entschieden, die Saison 2020 vorzeitig zu beenden. Damit müssen alle Tageskreuzfahrten – auch aus dem Sonderprogramm – bis zum Jahresende entfallen.

Durch die aktuell gültige Coronaschutzverordnung bis Ende November gibt es keine Planungssicherheit zur Durchführung der geplanten Tageskreuzfahrten im Dezember. Eine Erstattung von bereits gekauften Tickets ist nur an der Verkaufsstelle möglich, an der diese erworben wurden.

Neben den Tageskreuzfahrten müssen auch die Charterfahrten bis zum Ende des Jahres ausfallen. Bei Interesse an einer Anmietung für das Jahr 2021 sowie allgemeinen Fragen rund um die Weiße Flotte Mülheim steht das Schifffahrtsbüro (Tel.: 0208 / 455 81 30) von Montag bis Freitag telefonisch zur Verfügung – derzeit bleibt es für den Publikumsverkehr geschlossen.

In der Winterzeit, ab dem 18. Dezember, können sich Interessierte außerdem an die Betriebe der Stadt Mülheim an der Ruhr (Tel.: 0208 / 455 81 00) wenden.