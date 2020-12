Eine Besonderheit ist noch bis Mitte Januar 2021 in der Stadt Mülheim an der Ruhr direkt am Park "Ruhranlage" in der Innenstadt zu sehen.

Die Bild-Boxes des Künstlers HA Schult sind dort noch bis Mitte Januar 2021 unter freiem Himmel zu sehen. HA SCHULT nennt die Schau "Open Air Benefiz-Kunstausstellung" - der Erlös des Verkaufs der Kunstwerke durch den Verein kunsthilftgeben e.V. kommt einem Obdachlosenprojekt zugute.

Im Innenhof des historischen Stammhauses der Tengelmann Gründerfamilie Schmitz-Scholl (WISSOL) befindet sich sein 2012 das Kulturmuseum Mülheim KuMuMü und die RUHR GALLERY MÜLHEIM mit dem Atelierhaus vom Mülheimer Künstlerbund - MKB.

Stammhaus der Tengelmann-Gründerfamilie Schmitz-Scholl

Foto: Mülheimer Kunstverein und Kunstförderverein Rhein-Ruhr (KKRR Ruhrstr. 3)

hochgeladen von Alexander Ivo Franz

Hier der Link zur Historie des Kulturortes in der Kunststadt Mülheim im grünen Ruhrtal: