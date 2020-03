Ein paar Tage entspannen. Da kommt das Angebot des Landhotels in der Vulkaneifel gerade recht. Im Hotel angekommen mal eben bei Mutter anrufen, dass wir gut angekommen sind. Sie macht sich immer Sorgen, wenn wir mit dem Auto reisen. Handy raus und – und nichts mit anrufen: KEIN NETZ! Da müssen wir wohl das aktbewährte Festnetz bemühen, das zum Glück im Hotel vorhanden ist.

„Haben sie hier WLAN?“, lautet die Frage an der Rezeption. „Ja, aber das klappt nicht immer. Wenn es mal wieder hakt, melden sie sich kurz hier. Wir bringen das dann in Ordnung.“ So kam es auch und zwar ständig.

Morgens soll es nach Cochem gehen. Handy an, Navigation aufrufen: KEIN NETZ! Na, dann fahren wir mal wieder, wie in den Zeiten vor der Handynavigation, nach Gespür und Beschilderung – geht auch. Natürlich beobachten wir nun ganz genau, wie die digitale Versorgung hier in der Vulkaneifel ist. Sie ist so gut wie nicht vorhanden. Über Land und in den Tälern ist die Meldung: KEIN NETZ eher Standard als selten. Wenn Verbindungen angezeigt werden, dann sind es die mit wenig Leistung und ständiger Neigung zum Abbruch. Internetfähige Verbindungen mit mindestens 3G Standard sind Mangelware und fast nur in Städten möglich. Selbst dort gibt es allerdings fragile Bedingungen und Totalausfälle. Nach den Erfahrungen des ersten Tages war es dann beschlossene Sache: das Handy kann auch aus bleiben. So wurde diese Reise ein Kurztrip durchs Offline. Auch mal wieder schön.

Als Tourist mit Bedarf an Ruhe und Erholung ist so eine digitalfreie Zone genau das Richtige. Wie die Bevölkerung darüber denkt und damit umgeht haben wir nicht eruiert. Dass es so krass unterversorgte Gebiete in Deutschland noch gibt, hat uns allerdings verblüfft.