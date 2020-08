Die Nordeifel zwischen Düren und Heimbach ist ein wunderschönes Wandergebiet. Entlang der Rur und den Höhenzügen ihres Flusstals führt eine zweitägige Wanderung des Mülheimer Alpenvereins. Felder, Wälder und Wiesen prägen die Landschaft, in die sich immer wieder kleine Ortschaften einfügen. Die Gegend hat eine lange Geschichte, wie Städtchen wie Nideggen oder Heimbach mit ihrer historischen Kulisse eindrucksvoll zeigen. Für Abwechslung unterwegs ist also gesorgt.

Start der Tour ist am Samstag, 05.09.2020, 8 Uhr. Vom Mülheimer Hauptbahnhof geht es mit dem Zug bis nach Düren. Die Route folgt dann der Rur flussautwärts bis zum beschaulichen Abenden bei Nideggen. Für Unterkunft dort sorgt die Mülheimer Eifelhütte. Am Sonntag, 06.09.2020, geht es weiter bis zum Rurstausee am Rand des Nationalparks Eifel. Ziel ist schließlich Heimbach unterhalb des Stausees. Von hieraus verkehrt die Rurtalbahn den Fluss entlang in Richtung Düren auf einer der schönsten Strecken in NRW. Sonntagabend, gegen 20 Uhr, endet die Tour dann wieder am Mülheimer Hauptbahnhof.

Das Angebot richtet sich auch an Interessierte, die noch nicht Mitglied im Deutschen Alpenverein (DAV) sind, die Rureifel einmal erleben und den Mülheimer Alpenverein kennenlernen wollen. Der Teilnahmebeitrag für Fahrt, Unterkunft und Teilverpflegung liegt bei etwa 90 Euro pro Person. Voraussetzungen: eigene Wanderausrüstung (einschließlich Schlafsack) sowie eine breitensporttaugliche Kondition/Konstitution. Die Tagesetappen belaufen sich auf 20-25 Kilometer auf gut begehbaren Wanderwegen. Teilnehmen können Erwachsene oder Kinder bzw. Jugendliche in Begleitung ihrer Erziehungsberechtigten.

Kontakt: wandern@alpenverein-muelheim.de

Text + Fotos: Michael Cremer