Im Juni kann Mülheim an der Ruhr wieder auf den Stadtrundgängen der Mülheimer Stadtmarketing und Tourismus GmbH (MST) erkundet werden: Mit qualifizierten Gästeführungen geht es ab dem 12. Juni immer samstags von 11 bis 12.30 Uhr beim klassischen Allround-Rundgang „Mülheim entdecken“ zu den schönsten Ecken in der Stadt am Fluss.

Neu ist der Rundgang „Schloß Broich – eine Führung hinter die Kulissen“: Hier gibt es mehrere Termine ab dem 20. Juni.

Das Team der MST freut sich gemeinsam mit seinen Gästeführern, die beliebten Rundgänge durch Mülheim wieder vor Ort anbieten zu können. Im Juni werden vorerst zwei Rundgänge angeboten: ein bereits bekannter klassischer Stadtrundgang sowie eine neue Tour durch Schloß Broich. Ab Juli wird das Tourenangebot voraussichtlich um weitere Touren erweitert. „Mülheim entdecken – die Erkundungstour“ bietet jeden Samstag einen 90-minütigen Überblick über Sehenswertes in der Stadt. Treffpunkt der Tour ist an der Touristinfo, Schollenstraße 1. Ein Ticket kostet 8 Euro pro Person.

Ganz neu ist in diesem Jahr der Rundgang „Schloß Broich – eine Führung hinter die Kulissen“: An mehreren Terminen gibt es nach zehnjähriger Sanierung jeweils um 11, 12, 13 und 14 Uhr erstmals die Möglichkeit, exklusive Einblicke in die älteste spätkarolingische Burganlage im deutschsprachigen Raum zu erhalten. Die Tour umfasst die Turmfragmente, die historische Anlage der Ringmauer sowie die Repräsentationsräume. Treffpunkt ist im Innenhof von Schloß Broich, ein Ticket kostet 8 Euro pro Person.

Die Stadtrundgänge werden gemäß der aktuell geltenden Coronaschutzverordnung durchgeführt. Zurzeit ist die Teilnahme nur für vollständig Geimpfte, Genesene oder negativ Getestete möglich; während des gesamten Rundgangs muss eine medizinische Gesichtsmaske getragen werden.

Online buchbare Tickets, Termine und alle weiteren Informationen gibt es auf muelheim-tourismus.de