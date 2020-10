Das bayrische Spraitbach war kürzlich Austragungsort der Deutschen Meisterschaft im Breakdance.

Die Mülheimer ADTV Altstadt Tanzschule schickte dort ihre zwei besten Tänzer hin. Mit einem Starterfeld von über 300 B-Boys – so werden die Breakdancer genannt - aus ganz Deutschland mussten sich die beiden Tänzer aus Mülheim im Alter zwischen 13 und 15 Jahren behaupten. Plarent Kicmari und Max Heering konnten sich unter die letzten 16 Tänzer in die Battles qualifizieren.

In einer „ausverkauften“ Sporthalle schafften es die Beiden dann in die Runde der besten 4 Tänzer. Nach weiteren 3 Battles stand dann das Finale fest. In einer tobenden Halle besiegte Plarent seinen Battle-Gegner mit einer eindeutigen 3:0 Entscheidung der Jury und wurde Deutscher Meister 2020 im Breakdance.

Max musste sich in seiner Altersgruppe mit einem 1:2 geschlagen geben und belegte den 2.Platz und wurde Vize-Deutscher Meister 2020. Am Ende waren alle mit ihren Leistungen zufrieden, besonders Tanzlehrer Franz Jansen: „Für die Beiden war es ein harter Wettkampf unter erschwerten Corona-Bedingungen. Dass wir mit so einem guten Ergebnis wieder nach Hause kommen, hat selbst mich positiv überrascht.“ In Mülheim ist mittlerweile eine neue Hochburg für Streetdance und Breakdance entstanden. Wer Interesse an diesen Tänzen hat, bekommt Infos im Internet unter

www.altstadt-tanzschule.de oder unter der Rufnummer 0208-88388567