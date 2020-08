Mintard benötigt im Bereich Mädchenfußball Nachwuchs.

Deshalb werden interessierte Mädchen aus den Jahrgängen 2008 und jünger gesucht.

Die zuletzt erreichten Spielklassen in der U15 und U17 (jeweils Niederrheinliga) sollen auch zukünftig gehalten werden. In den letzten Jahren ist kein anderer Mülheimer Mädchenverein so erfolgreich gewesen, wie der Mintarder Nachwuchs.

Wenn du also Spaß am Fußball hast und gerne in einem Team spielen möchtest, dann bist du bei uns genau richtig! Und falls Du nicht alleine kommen möchtest, bringe doch eine ebenfalls fußballinteressierte Freundin mit.

Das Training beginnt jeden Mittwoch und Freitag um 17.45 Uhr und endet jeweils um 19:15 Uhr.

Komm bei Interesse zu dieser Zeit zur schönen Platzanlage nach Mintard - Durch die Aue 8, 45481 Mülheim an der Ruhr.

Nach den Sommerferien finden an drei Trainingstagen Probeeinheiten statt. Dort besteht die Möglichkeit, gemeinsam mit anderen interessierten Mädchen, das Fußballspielen in einer Mannschaft kennen zu lernen.

Das Training findet jeweils von 17:45 - 19:15 an den nachfolgenden Terminen statt:

14.08.2020

19.08.2020

21.08.2020

Das selbst erfolgreich spielendende Trainierteam der Landesliga-Damenmannschaft freut sich auf Euch.

Solltest Du schon bei einem anderen Verein angemeldet sein, benötigst Du von diesem eine Trainingserlaubnis.