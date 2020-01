Komm zu uns auf ein Schnupperspiel.

Wir ,der VfB Grün-Weiß Mülheim 1980 e.V., sind der zweitgrößte Badmintonverein von NRW. Alleine unsere Breitensportabteilung umfaßt derzeit über 100 Sportlerinnen und Sportler, die allerdings nicht komplett anwesend sind, sondern sich verteilen. Ob Montag, Mittwoch oder Freitag, es findet sich immer jemand mit dem gespielt werden kann. Wird hin und wieder auch mal voll, sodass Wartezeiten in kauf genommen werden müssen.

Wir bieten:

Montags : 1 Stunde (18.45 bis 19.45 Uhr) freiwilliges kostenlose Training für Anfänger in der Innogy-Halle (Absprache mit Trainerin unbedingt erforderlich).

In der Zeit ist das Spielen auf den anderen Feldern eingeschränkt, da das Training vorrangig behandelt wird.

Ansonsten ist von 18.00 bis 22.00 Uhr freies Spiel auf vier Feldern in der Innogy-Halle möglich.

Mittwochs : Von 18.00 bis 22.00 Uhr freies Spiel auf vier Feldern in der Innogy-Halle.

Freitags : 1 Stunde (19.00 bis 20.00 Uhr) freiwilliges kostenloses Training für Anfänger in der Kleist-Halle (Absprache mit Trainerin unbedingt erforderlich).

Ansonsten ist von 18.00 bis 22.00 Uhr freies Spiel in der Kleist-Halle möglich.

Falls sich der eine oder andere nicht alleine traut, dürfen Bekannte mitgebracht werden.

Voraussetzung zur Teilnahme am Sport sind Hallenschuhe mit nicht färbender Sohle und Sportkleidung. Schläger sollten vorhanden sein, können aber auf Wunsch kostenlos ausgeliehen werden.

Der monatliche Beitrag beträgt 15,-€ + einmalig 20,-€ Aufnahmengebühr. In der Gebühr von 20,-€ ist ein Grün-Weiß-Shirt enthalten. Die Kunststoffbälle werden kostenlos zur Verfügung gestellt.

Ich brauche von dir unbedingt eine Mobilfunknummer und eine e-mail-Adresse, damit ich dich für den "Dringenden Fall" erreichen kann. Wir haben bei WhatsApp eine Montags-, Mittwochs- und Freitagsspielergruppe und außerdem noch eine Trainingsgruppe (s.o.). Über welche Gruppe du die Informationen beziehst entscheidest du selbst. Ansonsten kommen Infos über e-mail.

Seit Juli 2019 spielen wir auch in der Hobbyliga. Dort spielen nur "Breitensportler".

Drüber hinaus unternehmen die Breitensportler auch das Eisstockschießen, das Kegeln, das Bowlen und natürlich ein Weihnachtsessen.

TRAU DICH UND KOMM ZU UNS.