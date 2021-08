Nachwuchsathletinnen und -athleten im Yonex Badmintoninternat Mülheim an der Ruhr werden auf höchstem Niveau betreut. Die Sportstiftung NRW hat die Einrichtung auf rund 50 Kriterien überprüft und als Partner der „Qualitätsoffensive“ anerkannt.



Ziel der Initiative ist, dass Talente an allen beteiligten Sportinternaten Nordrhein-Westfalens die gleichen hohen Standards vorfinden. Dazu zählen eine 24/7-Betreuung durch pädagogische Fachkräfte genauso wie die sportpsychologische, medizinische und physiotherapeutische Umsorgung, eine Ernährungsberatung, regelmäßiger Nachführunterricht und ein Konzept zur Prävention sexualisierter Gewalt. Das Badmintoninternat wird im Rahmen der „Qualitätsoffensive“ jährlich mit rund 90.000 Euro von der Sportstiftung NRW gefördert.

„Die Sportstiftung hat ihre Förderung am Badmintoninternat in den letzten Jahren verdoppelt. Durch diese Qualitätsoffensive stellen wir sicher, dass besonders talentierte Jugendliche an diesem Elitestandort frühzeitig die bestmögliche Unterstützung in ihrer schulischen, beruflichen und leistungssportlichen Entwicklung erfahren“, erklärt Gisela Hinnemann, stellvertretende Vorstandsvorsitzende der Sportstiftung NRW. „Internat und Sportstiftung schultern diese große Verantwortung gemeinsam.“



Start zur sportlichen Karriere

"Wer Leistungssport und eine gute Schulausbildung miteinander verbinden und einer einzigartigen Badminton-Community beitreten möchte, ist im Yonex Badmintoninternat genau richtig," sagt Internatsleiter Alexander Müller. Vorbilder haben die derzeit 13 Bewohnerinnen und Bewohner reichlich. Für viele Ehemalige begann die Karriere im Internat: Die Deutsche Meisterin im Einzel, Yvonne Li, schlug vor Kurzem bei den Olympischen Spielen in Tokio auf. Lukas Resch gewann bei den Olympischen Jugendspielen 2018 Bronze im Team und bei der Jugend-EM dreifach Bronze (Einzel, Team, Mixed). Auch die einzige Medaille bei Jugendweltmeisterschaften geht auf das Konto eines Internatsbewohners: Max Schwenger holte 2010 den dritten Platz im Mixed.

Das im Jahr 2004 gegründete Badmintoninternat zählte bisher 55 Alumni. Aufgenommen werden primär Mitglieder eines Nachwuchskader (NK1, NK2) sowie herausragende Landeskader.