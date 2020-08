Die Freude über das Gelingen, auch in der Pandemie Zeit ein kleines Beethoven-Festival in der Stadt zu etablieren, ist der umtriebigen Zsuzsa Debre anzumerken. Der Eintritt ist frei.

Sechs Konzerte von August bis Dezember mit unterschiedlichen Schwerpunkten hat die Geigerin Debre mit Hilfe von Sponsoren und der Stadt auf die Beine gestellt. Die musikalische Reise, die Debre mit den Künstlern zusammen geplant hat, führt vom Eröffnungskonzert am Freitag, 21. August, mit dem Klangwelten Ensemble und dem Septett Op.20, in den Lichthof im Haus der Wirtschaft in die Wiesenstraße 35.

Ein Septett, das seine Uraufführung im Dezember 1799 erlebte und so große Beliebtheit im Volk erfuhr, dass Beethoven sich entrüstete. Er war verärgert, dass der Pöbel seine Melodien auf der Straße pfiff, während er fand, dass seine Musik zu Höherem bestimmt sei.

Stücke wie Ohrwürmer

Debre sagt dazu: "Er hat Stücke und Lieder komponiert, die einem wie Ohrwürmer im Kopf herumsummen. Beethoven war schon zu seiner Zeit ein Popstar!"

Die Festival-Besucher erwartet dann am Freitag, 4. September, ein Liederabend in der Galerie D'Hame, Schloßstraße 29, mit dem Tenor Stefan Lex, der Sängerin Christiane Linke und der Pianistin Sigrid Althoff, die das Ensemble Pompadour gründete.

Ein Klavierabend mit zwei Sonaten, der Waldstein Sonate und der Sonate op.31, wird am Freitag, 4. Oktober, auf einem Stutzflügel in der Ruhr Gallery, Ruhrstraße 3, gegeben. Am Flügel sitzen die Pianisten Alexander Zolotarev und András Rákosi.

Das Lauri-Streichquartett mit Reiko Sawada und Yuko Uenomoto aus Japan, Zsuzsa Debre aus Ungarn und Alina Rober aus Moskau setzt am Freitag, 11. Oktober, Gefühle in Töne um. Gespielt wird im Rittersaal des Schloss' Broich, Am Schloß Broich 28.

Happy Birthday Beethoven!

Zum 250. Geburtstag darf ein Konzert mit dem Namen "Happy Birthday Beethoven" nicht fehlen. Am Freitag, 17. Dezember, wird in der Musikschule, Von-Graefe-Straße 37, Geburtstag gefeiert: Eine musikalische Reise mit Beethoven-Liedern quer durch Europa erwartet die Besucher. Judith Hoffmann, Sopranistin, wird instrumental begleitet von Zsusa Debre (Violine) Yuko Uenomoto (Violoncello) und András Rákosi (Klavier)

Dieses letzte Konzert bereitet der Festivalleitung noch ein wenig Bauchschmerzen: Es fehlen noch Sponsorengelder, um die Organisation zu finanzieren. Darum bittet der Förderverein Klangwelten um finanzielle Unterstützung, damit der Liederabend stattfinden kann (s. Infokasten).

Karten bestellen

Alle Karten für die sechs Konzerte sind kostenlos. Die Plätze sind wegen der Pandemie sehr begrenzt und schwanken je nach Ort zwischen zwölf und 60 Besuchern. Die Karten können ab sofort per E-Mail schriftlich mit vollständigem Namen und Telefonnummer unter der E-Mail zsuzsa.debre8@gmail.com bestellt werden. Infos gibt es auch per Telefon bei Debre unter 0208/ 879564.

Spenden

"Ohne die freundliche Unterstützung der Sponsoren wäre so ein tolles Festival nicht möglich. Dafür sind wir Musiker sehr dankbar!", sagt Debre und freut sich auf das erste Konzert am Freitag. Für das Gebutstagskonzert im Dezember darf gespendet werden an den Förderverein Klangwelten,

IBAN: DE05 3625 0000 0175 1327 32.

Jede Summe ist willkommen!