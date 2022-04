Der RTC Mülheim wird auch in diesem Jahr eine geführte Radtourenreihe mit Trekkingrädern oder Pedelecs starten, die jeden 2. und 4. Mittwoch im Monat bis einschließlich Oktober von erfahrenen Tourenguides des RTCs angeboten werden. Start ist am Mittwoch, 13. April.



Das Angebot des RTC richtet sich an alle Radsportler, die sich bewegen und etwas für ihre Gesundheit tun wollen. Die Strecken über circa 70 Kilometer führen weitgehend über verkehrsfreie Bahntrassen, Waldwege oder verkehrsarme Straßen in einer landschaftlich reizvollen Umgebung.

Es wird im moderaten Tempo von etwa 17 Stundenkilometer gefahren. Zusätzlich werden auch drei Tagesfahrten über 120 Kilometer zum Kemnader Stausee, zur Wuppertaler Nordtrasse und nach Venlo angeboten und eine Tour über 100 Kilometer nach Lippramsdorf.

Kaffee und Kuchen in Kaiserswerth

Bei der ersten Tour wird in Kaiserswerth eine gemütliche Pause bei Kaffee und Kuchen eingelegt und um 15 Uhr ist der Startpunkt wieder erreicht.

Information