Dass das Jahr 2020 unser Leben in vielfältiger Art und Weise beeinflusst hat, wurde in vielen Artikeln und Gesprächen deutlich. Wir wollen einen Blick auf die Themen im Verein werfen. Dazu hatten wir bereits mit Torsten Eichholz zu der Entwicklung bei unseren Damen gesprochen. Heute sind die Herren an der Reihe.

Redaktion:

2020 war ein besonderes Jahr, auch für den Verein. Roland, wie fällt heute - mit ein wenig Distanz - Dein Fazit für dieses Jahr aus?

Roland Henrichs:

Besonders beschreibt das Jahr schon sehr gut. Rein sportlich steht der Verein so gut da wie lange nicht; eigentlich so gut wie nie. Allerdings leider auch ohne dabei wirklich viel Sport getrieben zu haben. Ich denke aber, dass schon klar erkennbar war, dass viele Dinge aktuell einfach gut "passen". Vielmehr wird aus 2020 für mich aber der wahnsinnige Zusammenhalt im Verein in Erinnerung bleiben. Ich glaube wir sind da schon ein sehr geiler Haufen, den man so nicht mehr allzu häufig findet.

Redaktion:

Marco, Du hast zu Beginn des Jahres davon gesprochen, dass der Verein seine Strukturen verändern müsse. Was war Dein Ziel?

Marco Guglielmi:

Das Ziel war sich breiter und dadurch auch professioneller aufstellen. Der Verein ist in fast allen Bereichen gewachsen. Damit meine ich sportlich - durch diverse Aufstiege oder auch die Anzahl von Mannschaften/Mitgliedern, die sich gesteigert hat - bis hin zu einem höherem Medieninteresse durch Facebook, Instagram und Co., wo wir auch unglaublichen Zuwachs haben. Da braucht man halt mehr Manpower im Hintergrund, die die Vielzahl an Mehrarbeit erledigt und eines immer größer werdenden Vereins gerecht wird.

Redaktion:

Was habt Ihr davon erreicht?

Marco Guglielmi:

Naja, es gibt immer etwas zu verbessern und wir haben da noch viele Projekte, die in naher Zukunft umgesetzt werden sollen. Aber mit dem bisher Erreichten sind wir mehr als zufrieden.

Wir haben auf Vorstandsebene viele neue Weichen gesetzt, die sportliche Leitung personell aufgestockt, die Aktivitäten in der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit intensiviert und wir haben ein neues Konzept für A-Jugend und 2. Mannschaft gestartet.

Redaktion:

Wie sehen die nächsten Schritte aus?

Roland Henrichs:

Wie oben schon gesagt hat es in diesem Jahr bereits diverse Veränderungen, Verbesserungen und Neuerungen gegeben. Jetzt gilt es, den Weg weiter zu gehen, sich hierzu auch personell noch besser aufzustellen und darüber hinaus weitere wichtige Projekte in Angriff zu nehmen. Besonders erwähnen möchte ich dabei den Ausbau bzw. die Verbesserung der Infrastruktur erwähnen.

Redaktion:

Als Landesliganeuling erreichte der Verein in der abgebrochenen Saison gleich einen respektablen 9. Platz. Aktuell steht Platz 2 zu Buche. Also alles im Lot?

Roland Henrichs:

Das kann man rein auf den aktuellen Tabellenstand bezogen schon so sagen. Allerdings ist das auch nur eine Momentaufnahme. Beeindruckender fand ich, abgesehen von einem Spiel, die bisher gezeigten Leistungen. Mit ein wenig mehr Glück wären auch ein paar Punkte mehr drin gewesen.

Marco Guglielmi:

Ja, es lief sogar überraschend gut, zuerst wusste keiner wie wir uns in der Landesliga zu Recht finden würden. Das hat ganz gut geklappt. Dann haben wir uns in der aktuellen Saison, mit einem neuen Trainerteam, sogar noch gesteigert und stehen zu Recht im oberen Bereich der Liga.

Redaktion:

Mit Fabio Audia und Tim Meyer hat der Verein das jüngste Trainerduo der Landesliga; mit Klaus Böhs kam ein erfahrener Torwarttrainer aus Ratingen. Eine Konstellation, die passt?

Roland Henrichs:

Absolut! Sowohl auf, als auch neben dem Platz. Das gilt aber nicht nur für die Trainer, sondern auch für die gesamte Mannschaft und das Team hinter dem Team. Eine gute Stimmung und Kameradschaft neben dem Platz sind immer auch ein Schlüssel zum Erfolg auf dem Platz.

Marco Guglielmi:

Es passt sportlich wie menschlich perfekt. Mannschaft-Trainer-Verein bilden eine starke Einheit, in der sich jeder wohlfühlt.

Redaktion:

Auch wenn wir alle noch gar nicht wissen, wie die unterbrochene Saison weiter fortgesetzt wird, arbeitet Ihr schon am Kader für die nächste Spielzeit. In der kleinen Landesligagruppe ist ja von Aufstieg über Klassenerhalt bis Abstieg noch alles möglich. Für welche Liga plant Ihr?

Roland Henrichs:

Die Planungen sind aktuell auf die Landesliga ausgerichtet. Alles andere wäre wohl auch etwas vermessen. Wir wollen uns aktuell als feste Größe etablieren. Aber wie Du schon sagst...wer weiß was in dieser besonderen Saison noch so passiert.

Redaktion:

Zum Schluss noch eine Frage: Was sind Eure Ziele für 2021?

Roland Henrichs:

Unabhängig davon, was wann wie irgendwann in 2021 wieder stattfinden kann, wird die Hauptaufgabe darin bestehen, unseren Weg konsequent weiter zu verfolgen. Wenn wir zum Ende 2021 ähnlich positive Antworten geben und mit einem ebenso guten Gefühl Richtung 2022 gehen können, sollten die Ziele erreicht sein. Darüber hinaus wünsche ich uns Allen für 2021 weiterhin gute Gesundheit, die baldige Rückkehr zu ein bisschen mehr Normalität und natürlich die Rückkehr auf den Platz!!!

Marco Guglielmi:

Natürlich ist das Hauptziel für 2021 wieder ohne gesundheitliche Bedenken Amateursport zu betreiben. Sportlich kann es gerne so weitergehen wie es aufgehört hat. Und außerhalb des Platzes wünsche ich mir, dass weiter intensiv gearbeitet wird, damit unser Verein diesen eingeschlagenen Weg der Entwicklung erfolgreich weiter gehen kann.

Danke Euch beiden. Wir wünschen Euch und Euren Teams ein gutes, gesundes und erfolgreiches neues Jahr.