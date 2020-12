Er ist ein absolutes Phänomen. Er ist Teil der Vereins-DNA. Sportlich betrachtet gibt es in ganz Essen und Mülheim keinen anderen Spieler, der in den zurückliegenden Jahren so viele Tore geschossen hat wie er: 246 Tore in 213 Spielen, seit fupa die Statistiken auflistet, also seit der Saison 2013/2014. Das macht einen Schnitt von 1,15 Toren pro Spiel. Unser sportlicher Leiter Marco Guglielmi beschreibt die Nr. 10 so: „Er hat diesen Instinkt, den man nicht beschreiben kann. Er lebt den Fußball wie kaum ein Zweiter.“

Kapitän ist Führungsspieler

In der Mannschaft ist er als Kapitän uneingeschränkter Führungsspieler. Er hat ein Auge auf und ein Ohr für die jungen Spieler und für die, die neu zum Team stoßen. Er spricht auch klar Dinge an, die aus seiner Sicht nicht richtig laufen.

Was unseren sportlichen Leiter aber besonders an Mathias Lierhaus fasziniert, ist seine Vereinstreue: „Mattes ist für mich das Paradebeispiel eines Amateursportlers, für den Loyalität und Vereinsliebe viel mehr bedeuten als ein paar Euro mehr in der Tasche. Dabei hatte er zum Teil sehr lukrative Angebote bekommen. Er hat sie alle ausgeschlagen und ist Mintard treu geblieben.“

Vereinstreue ist wichtiger als Geld



Mattes Lierhaus: „Ja, ich hatte schon mal zwischendurch den Drang höher zu spielen und es war auch mal knapp mit dem Wechsel. Aber im Endeffekt habe ich mich immer auf mein Gefühl verlassen. Mintard hat sich immer bemüht, dass ich bleibe. Und ich fühle mich sauwohl.“ Und ergänzt mit einem Augenzwinkern: „Eventuell klappt’s ja noch mit einer Liga höher. Ich bin noch lange nicht müde und habe noch viel Tatendrang, auch wenn die Knochen natürlich etwas mehr wehtun.“

Begeistert ist Mattes von den Youngstern: „Die jungen Spieler sind sehr lernwillig, so dass das Spielen in Mintard noch mehr Spaß macht.“ Was unser Käpt’n besonders schätzt: „Alle meine Freunde spielen hier. Ich habe an dem Verein alles, was ich in meinem Fußballerleben brauche. Ich kann in Mintard genau so sein wie ich bin und das ist mehr wert als Geld. Dazu kommt, dass ich dem Verein viel zu verdanken habe, gerade Leuten wie Guggel, Manni, Biggi, Brings, Pio und Domme.“

Lieber Mattes, wir freuen uns sehr, dass Du auch in der kommenden Saison unser Team anführst! Du bist ein unverzichtbarer Bestandteil von Blau-Weiß Mintard.