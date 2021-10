Deutsche Vizemeisterschaft für die Sturmvogel-Fahrer

die Sportler des R.C. Sturmvogel nahmen am Wochenende an den Deutschen Meisterschaften im Kunstradfahren erfolgreich teil; endlich konnten sie wieder vor einer großen Zuschauerkulisse ihr Können zeigen.

Die Startgemeinschaft mit Sabrina Christmann und Henrik Bode vom R.C. Sturmvogel sowie Anne Knoop und Daniel Schiffers aus Neuwerk überzeugten mit einer hervorragenden Kür in der Klasse 4er Elite offen.

Mit 125,42 Punkten gewann die Mannschaft die Silbermedaille hinter den Sportlern aus Denkendorf.

Überglücklich stieg die Mannschaft anschließend aufs Siegertreppchen und winkte ihren zahlreich erschienen Fans aus Mülheim und Neuwerk zu.

Darüber hinaus hatten viele Nachwuchsfahrer und Freunde des R.C. Sturmvogel per Livestream die tolle Leistung verfolgt und umgehend kamen Glückwünsche aus der Heimatstadt