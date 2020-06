Lust auf Trendsport?

Die DJK Ruhrwacht Mülheim führt im Rahmen der Kanuschule am Samstag, den 25. Juli Outrigger Paddeln und Stand UP Paddlingkurse durch. Eine Kurseinheit umfasst 60 Minuten. Es finden Kurse in der Zeit von 10.00 Uhr bis 14.00 Uhr statt. Es wird gebeten bei der Anmeldung die Wunschzeit anzugeben. Die Kurse werden nach den geltenden Cornoa-Hygiene- und Schutzmaßnahmen durchgeführt.

Beim Outrigger -Paddeln erlernt der Sportler in einem Auslegerkanu das Paddeln. Outrigger-Fahrer sitzen auf dem Auslegerboot und bewegen es mit einem Stechpaddel vorwärts. Das Gleichgewicht wird durch einen seitlich angebrachten Ausleger gewährleistet

Das Bootsmaterial sowie Paddel und Schwimmweste werden im Rahmen der Kanueinführungskurses gestellt. Sportbekleidung ist in zweifacher Ausführung mitzubringen. Die Kursgebühr beträgt 10,00 Euro pro Kurseinheit. Anmeldungen sind unter drachenbootsport@djk-ruhrwacht.de oder über die Geschäftsstelle möglich.

Informationen zur Kanuschule erteilt auch die Geschäftsstelle der DJK Ruhrwacht, Mintarder Straße 19, 45481 Mülheim, dienstags in der Zeit von 09:00 Uhr bis 12:00 Uhr und donnerstags in der Zeit von 16:00 Uhr bis 19:00 Uhr persönlich oder telefonisch unter 0208-483071.