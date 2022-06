In den Sommerferien veranstaltet der Sportverein DJK Tura 05 Dümpten schon zum zweiten Mal Handball orientierte "Schnupperwochenenden" für interessierte Kinder und Jugendliche der Jahrgänge 2010 bis 2015. An drei Wochenenden in den Ferien, jeweils Samstag und Sonntag von 10 bis 15 Uhr inklusive Verpflegung, können diese kostenlos an einem Sportprogramm der Handballabteilung teilnehmen und dabei den Sport und den Verein näher kennen lernen. Bereits im Sommer 2021 wurde dieses Konzept erprobt und sehr gut angenommen.

An folgenden Wochenenden findet das Programm des Dümptener Sportvereins statt:

02.&03. Juli (in 2 Gruppen)

Mädels-Spezial: Für Mädchen der Jahrgänge 2012 bis 2014

und Jungs-Spezial: Für Jungen der Jahrgänge 2010 bis 2013

16.&17. Juli

Für Jungen und Mädchen der Jahrgänge 2013 bis 2015

06.&07. August

Für Jungen und Mädchen der Jahrgänge 2010 bis 2013

Es wird um eine vorherige Anmeldung (bis den Donnerstag davor) unter verena.gerlach@tura05.de gebeten.

Anmeldungen zu mehreren Wochenenden sind möglich.

Die Wochenenden finden auf der Sportanlage der DJK Tura 05 Dümpten e.V. statt. Sollte es zum Beispiel aufgrund der Wetterlage einen spontanen Ortswechsel geben, werden angemeldete Teilnehmer per E-Mail darüber informiert.

Die Anmeldung ist ab sofort möglich.

Nach den Ferien freut das Trainerteam sich auch über jedes Kind, das dann vielleicht auch den Weg in den Verein findet. In der nächsten Saison geht dieser mit einer gemischten D- Jugend und je mindestens einer E- und F- Jugend an den Start. "Unser Ziel ist es möglichst allen Handballinteressierten Kindern eine Perspektive in unserem Verein zu bieten und darauf arbeiten wir gerade hin. Mehrere Mannschaften stellen zu können wäre da natürlich ein Vorteil. Dafür suchen wir aber noch Verstärkung", erklärt Trainerin Verena Gerlach den Plan für die nächste Spielzeit. "Wir wollen aber an den Wochenenden auch bewirken, dass die Kinder an den beiden Tagen Spaß haben und merken wie cool der Handballsport ist."