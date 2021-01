Die Älteren unter uns erinnern die aktuellen Kaderinformationen aus Mintard sicher an die B&B-Kondensmilch-Werbung 1973: Der Slogan „Dröpje voor Dröpje Kwaliteit“ ließ uns seinerzeit wissen, dass der ohnehin schon gute Filterkaffee mit diesem Produkt noch ein wenig besser wird.

Dieser Vergleich beschreibt gerade die Gefühlslage der Mintarder bei den Kadernews, die sie von der sportlichen Leitung erreichen. Die Zusage ihres Torhüters Dominic Haas für eine weitere Saison in Mintard ist so ein „Druppeltje“ (wie es richtig heißen würden) Kwaliteit.

Haas seit 5 Jahren im Dauereinsatz

127 Spiele in 5 Jahren stehen in seiner Mintarder Fußballvita zu Buche; stolze 11.424 Einsatzminuten in Bezirks- und Landesliga. Schon alleine diese Zahlen bestätigen seinen Status als Nr. 1. Sein Torwarttrainer Klaus Böhs ist begeistert vom „Schnapper“: „Domme ist ein guter Fußballer, was heute zum modernen Torwartspiel einfach mit dazu gehört. Er ist lernbegeistert und immer zu 100% bei der Sache. Er hat seine Stärken auf der Linie und im 1-1 Spiel.“ Mintards sportlicher Leiter Marco Guglielmi ergänzt: „Domme hat sich im Spielaufbau enorm gesteigert. All das macht ihn zu einem zuverlässigen Rückhalt des Teams. Es kommt nicht von ungefähr, dass Domme das Sprachrohr der Mannschaft auf und neben dem Platz ist.“ Eines schätzen beide an ihm: „Er will immer gewinnen.“

Zusage fiel leicht

Bei so viel Lob fiel es doch bestimmt nicht schwer „nein“ zu sagen, oder? Der Torhüter lacht: „Ne, nicht wirklich. Diesen Verein gibt es kein zweites Mal auf der Welt. Was wir da in dem kleinen Dörfchen haben ist einmalig. In der Mannschaft sind alle menschlich echt top und sportlich haben wir uns in den letzten Jahren auch sehr gut entwickelt.“ Ein weiterer Punkt für den Keeper ist die Trainingsarbeit: „Die Arbeit mit Klaus macht nicht nur richtig Spaß; sie bringt mich persönlich weiter. Und das ist etwas, das mit sehr wichtig ist.“