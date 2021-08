Zwischen Eisenbahn- und Schloßbrücke in der Ruhrarena hört man in diesem Jahr wieder den bekannten Startruf „Are you ready? Attention! Go!“ – denn am Samstag und Sonntag, 4. und 5. September, paddeln 50 Mannschaften um die Siegerpokale.



In diesem Jahr werden insgesamt 9 Cups ausgetragen. Zusätzlich wird auch die Tagesbestzeit an beiden Tagen prämiert und diese beide Teams gewinnen zudem am Samstag für die Ausstellung

„Die Terrakotta Armee & das Vermächtnis des Ewigen Kaisers" und am Sonntag für die Ausstellung "KÖRPERWELTEN", jeweils 20 Freikarten.

Die Renntage beginnen am Samstag und Sonntag mit der offiziellen Eröffnung des Erwachen der Drachen jeweils gegen 9.15 Uhr und das erste Rennen startet an beiden Tagen gegen 9.30 Uhr. Die strahlenden Sieger und Siegerinnen der Wettkämpfe werden am Samstag und am Sonntag jeweils gegen 16:30 Uhr bis 17 Uhr feierlich vor der Stadthalle geehrt.



Die 3 G-Regel (genesen, getestet oder geimpft) gilt auch beim 25. Mülheimer

Drachenboot-Festival 2021

Die Einlasskontrolle an beiden Tagen beginnt ab 7 Uhr für die teilnehmenden Mannschaften.

Die Teams werden gebeten bis 9 Uhr sich an der Einlasskontrolle einzufinden. Diese befindet sich am Parkplatz an der Bergstraße/VHS.

Das diesjährige Drachenboot Festival wird als Sportveranstaltung durchgeführt. Die DJK-Ruhrwacht wird exklusiv eine Cafebar betreiben. Dort wird angeboten:

Kuchen, Brötchen, Grillwürstchen und nicht alkoholische Getränke