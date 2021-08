Am Wochenende findet das 25. Drachenboot-Festival nach einem Jahr Pause wieder zwischen Schloss- und Eisenbahnbrücke statt. Ausrichter ist die DJK Ruhrwacht.

In diesem Jahr können nur angemeldete Personen aus den Teams, die eines der 3Gs nachweisen können, das Festival-.Gelände an der Stadthalle betreten. Maximal 40 Personen sind pro Team zugelassen. Zuschauer können die Rennen von der Schloßbrücke, der Eisenbahnbrücke oder vom Stadthafen aus verfolgen.

Die Rennen laufen am Samstag von 9.30 Uhr bis 16.30 Uhr, um 17 Uhr ist die Siegerehrung. Am Sonntag sind die Rennen von 9.30 Uhr bis 16 Uhr geplant, um 16.30 Uhr die Siegerehrung. Ein Rahmenprogramm findet in diesem Jahr nicht statt.