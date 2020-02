Mülheim an der Ruhr, den 09.02.2020

Bezirksmeisterschaft im Kunstradfahren

Hervorragende Ergebnisse mit teilweise enormen Steigerungen boten die Kunstradsportler des R.C. Sturmvogel bei der Bezirksmeisterschaft am Sonntag in der Turnhalle Hügelstr.

Im Schülerbereich hat sich Anais Lindenberg (U15) mit 77,92 Punkten den Titel sowie die Qualifikation für die Landesmeisterschaft gesichert. Mit ihrer Partnerin Annika Feldkämper erreichte sie mit einer Bestleistung von 74,75 Punkten im 2er der Juniorinnen ebenfalls den 1. Platz und die Qualifikation zum deutschen Halbfinale.

Simon Vogel überzeugte im 1er der Schüler U 15 mit 108,47 Punkten und sicherte sich schon vorzeitig die Teilnahme an der deutschen Schülermeisterschaft.

Die 4er Mannschaft der Juniorinnen mit Riona Liß, Luisa Kandler, Annika Feldkämper und Anais Lindenberg sind über sich hinausgewachsen und erzielten mit 131,16 Punkten die direkte Qualifikation zum deutschen Halbfinale der Junioren.

Im 1er der Schülerinnen U13 gewann Nele Enxing mit einer persönlichen Bestleistung von 47,73 Punkten den Bezirkstitel und erreichte die Qualifikation zur Schüler - Landesmeisterschaft. Mit ihrer Partnerin Alexia Kryvenko fuhren sie anschließend im 2er der Schülerinnen sensationelle 40,05 Punkte aus, die zur direkten Teilnahme an den deutschen Meisterschaften der Schüler berechtigen.

Sabrina Christmann hatte allen Grund zur Freude, zuerst erreichte sie mit der neuformierten 4er Elite Mannschaft Mülheim/Neuwerk und anschließend noch im 1er der Elite Frauen das Halbfinale zur deutschen Meisterschaft. Neben Sabrina gehören noch Henrik Bode, Daniel Schiffers und Anne Knoop zur erfolgreichen Mannschaft.

Alle Ergebnisse sind der Tabelle zu entnehmen.

Bezirksmeisterschaft 09.02.2020 in Mülheim an der Ruhr

Platz Name ausgefahrene Punkte

1er Kunstradsport Elite Frauen

1. Sabrina Christmann 123,85

2er Kunstradsport Juniorinnen

1. Annika Feldkämper/Anais Lindenberg 74,75

4er Kunstradsport Elite offen

1. Henrik Bode – Sabrina Christmann-

Daniel Schiffers-Anne Knoop 160,98

1er Kunstradsport Schüler U 15

1. Simon Vogel 108,47

1er Kunstradsport Schülerinnen U11

1. Lotta Malich 26,45

2. Lenja Fiedler 20,88

3. Taibou Diallo 19,79

7. Mila Donsbach 14,82

8 Ida Enxing 12,83

1er Kunstradsport Schülerinnen U15

1. Alexia Kryvenko 44,92

1er Kunstradsport Schülerinnen U 13

1. Nele Enxing 42,47

2. Luisa Hollatz 24,56

1er Kunstradsport SchülerU11

1. Konrad Hollatz 37,63

2. Magnus Kreher 17,48

3. Till Schmitz-Mansek 10,15

2er Kunstradsport Schülerinnen

1. Nele Enxing-Alexia Kryvenko 40,05

1er Kunstradsport Juniorinnen

1. Anais Lindenberg 77,92

2. Annika Feldkämper 60,37

1er Kunstradsport Talentsichtung/Talentförderung

1. Fanta Barry 8,56

2. Noemi Lindenberg 6,10