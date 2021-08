Bei den kurzfristig von Bielefeld nach Mülheim an der Ruhr verlegten Deutschen Einzelmeisterschaften im Badminton werden vier der fünf deutschen Olympiateilnehmer von Tokio an den Start gehen: Neben Kai Schäfer (SV Fun-Ball Dortelweil) und Yvonne Li (SC Union Lüdinghausen) schlagen vom 27. bis zum 29. August 2021 auch Isabel Herttrich (1. BC Saarbrücken-Bischmisheim) und Mark Lamsfuß (1. BC Wipperfeld) in der Westenergie Sporthalle (vormals innogy Sporthalle) auf.



Einzig Marvin Seidel (1. BC Wipperfeld) fehlt bei den nationalen Titelkämpfen.

Der 25-Jährige hat sich in Abstimmung mit dem Trainerteam des Deutschen Badminton-Verbandes (DBV) dazu entschieden, nach den Olympischen Spielen und dem anschließenden, zweiwöchigen Urlaub sowie im Hinblick auf das noch folgende Wettkampfprogramm im Jahr 2021 etwas langsamer in das Training und die Wettkämpfe einzusteigen. „Deshalb lässt er die Deutschen Meisterschaften in diesem Jahr aus, um kein gesundheitliches Risiko einzugehen und sich vor seinem ersten Wettkampf nach Tokio länger vorbereiten zu können“, erläutert Detlef Poste, der Chef-Bundestrainer im DBV. Herreneinzel Kai Schäfer ist bei den 69. Deutschen Einzelmeisterschaften an Position zwei notiert und beabsichtigt, an seinem Wohnort endlich den ersten DM-Titel in seiner Laufbahn im Erwachsenenbereich zu gewinnen. Sein ärgster Konkurrent im Rennen um den Siegerpokal ist der topgesetzte Max Weißkirchen (SC Union Lüdinghausen), der bei den vorangegangenen drei Austragungen (2018, 2019, 2020) jeweils Platz eins belegte. Gute Chancen auf den Einzug ins DM-Endspiel haben auch die jeweils an Nummer 3/4 gesetzten Lokalmatadore Samuel Hsiao (1. BC Wipperfeld) und Fabian Roth (TV Refrath).

Westenergie Sporthalle



Die Westenergie Sporthalle befindet sich gegenüber des Deutschen Badminton-Zentrums (DBZ), welches u. a. den Bundesstützpunkt Einzel O19/Jugend umfasst. Die besten Doppel- und Mixedspieler Deutschlands trainieren hingegen am Bundestützpunkt in Saarbrücken (Saarland).

Als Ausrichter der Deutschen Einzelmeisterschaften fungiert der 1. BV Mülheim, der u. a. als Gastgeber der YONEX German Open in der Badmintonszene bekannt ist. Ursprünglich sollten die nationalen Titelkämpfe wie in den Vorjahren von der Play Sportmarketing Seemann GmbH mit Sitz in Bielefeld ausgerichtet werden. Diese sah sich aufgrund der speziellen Rahmenbedingungen, die vor dem Hintergrund der Corona-Pandemie existieren, jedoch gezwungen, die Ausrichtung kurzfristig zurückzugeben. Gleichzeitig wurde der Veranstaltungszeitraum von vier Tagen auf drei Tage verkürzt.

Der Zeitplan

Der Zeitplan in der Westenergie Sporthalle gestaltet sich wie folgt:

Freitag, 27. August: ab 10 Uhr 1. und 2. Runde im Mixed, ab 12 Uhr 1. Runde im Herreneinzel, ab 14 Uhr 1. Runde im Dameneinzel, anschließend 2. Runde im Herreneinzel und im Dameneinzel, ab ca. 16 Uhr 3. Runde im Mixed und im Herreneinzel;

Samstag, 28. August: ab 10 Uhr 1. Runde im Herrendoppel und im Damendoppel, anschließend 2. Runde im Herrendoppel und im Damendoppel, ab ca. 15.30 Uhr Viertelfinalspiele im Mixed, im Herreneinzel und im Dameneinzel, anschließend Viertelfinalspiele im Herrendoppel und im Damendoppel;

Sonntag, 29. August: ab 10 Uhr alle Halbfinalspiele, anschließend alle Finalspiele. Während an den Veranstaltungstagen Freitag und Samstag keine Zuschauer zugelassen sind, dürfen am Tag der Halbfinal- und der Finalspiele Badmintonfans zugegen sein. Grundsätzlich findet die „3G-Regel“ Anwendung. Alle Ergebnisse der 69. Deutschen Einzelmeisterschaften sind auf der DBV-Website unter www.badminton.de sowie unter www.turnier.de erhältlich. Die Titelkämpfe werden im Internet von Sportdeutschland.tv (vgl. https://sportdeutschland.tv/videos/badminton) übertragen. Mülheim wird einmal mehr seinem Namen als Badminton-Hochburg gerecht.

Foto: Archiv/ Pauli