Die Straßen.NRW-Regionalniederlassung Ruhr führt von Freitag (19.6.) um 20 Uhr bis Montag (22.6.) um 5 Uhr Kernbohrungen auf der A40 zwischen Essen und Duisburg durch, um weiter den Baugrund für den Ausbau der A40 zwischen Essen-Frohnhausen und dem Kreuz Kaiserberg zu sondieren. Weil auf der rechten Fahrspur gearbeitet wird, ist in dieser Zeit in Fahrtrichtung Duisburg zwischen den Anschlussstellen Essen-Frohnhausen und Mülheim-Heimaterde nur der linke Fahrstreifen frei und die Ausfahrt Mülheim-Heimaterde verkürzt.

In zwei Nächten, ab Donnerstag (18.6.) in beiden Richtungen die Fahrbahn der A40 zwischen den Anschlussstellen Mühlheim an der Ruhr und Duisburg-Kaiserberg. Deshalb ist in Fahrtrichtung Venlo in der Nacht von Donnerstag (18.6.) auf Freitag (19.6.) von 20 bis 5 Uhr zwischen Mülheim an der Ruhr und Duisburg-Kaiserberg nur ein Fahrstreifen frei. In der Nacht von Freitag (19.6.) auf Samstag (20.6.) wird in Fahrtrichtung Essen gearbeitet, dort ist von Duisburg-Kaiserberg bis Mühlheim an der Ruhr von 20 bis 5 Uhr nur ein Fahrstreifen frei.