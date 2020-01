Erfolgreicher Saisonauftakt der Kanupoloabteilung der DJK Ruhrwacht e. V. in Hamburg

Für die DJK Ruhrwacht ging es am Wochenende vom 25. bis zum 26. Januar mit zwei Teams zum ersten Turnier der Saison in die Hansestadt Hamburg.

Nach einer spannenden Gruppenphase konnte sich die erste Mannschaft der DJK Ruhrwacht den zweiten Platz in der Vorrundengruppe sichern. Die zweite Mann-schaft schaffte in Ihrer Vorrundengruppe Platz drei und landete in der Gesamtwer-tung auf Platz zehn.

Die erste Mannschaft konnte sich bis ins Halbfinale vorspielen, verlor aber knapp mit 3:4 gegen den Braunschweiger KC. Im Spiel um Platz drei traf die DJK auf die KP Bremen, was schlussendlich in einem 4:6 für Bremen endete. Die erste Mann-schaft erzielte somit Platz 4, was eine gute Ausgangslage für die anstehende Sai-son darstellt. Im April geht es weiter auf Medaillenjagd nach Helmond in den Nieder-landen.