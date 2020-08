Das erste Testspiel der Mintarder Damen am letzten Samstag bei heißen Temperaturen gewann das Team von Torsten Eichholz beeindruckend mit 5:1.

Der Landesligaaufsteiger zeigte von Beginn an offensiven Fußball und überraschte den klassenhöheren Niederrheinligisten vom SV Jägerhaus Linde sehr früh mit der 1:0 Führung durch die aus der eigenen U17 aufgerückten Melissa Greding.

Die beeindruckende Offensivleistung - wodurch sich die Mannschaft in der letzten Saison schon auszeichnete - wurde in der nachfolgenden Zeit durch schöne Tore belohnt. Das 2:0 erzielte die ebenfalls aus der 17 kommenden Hannah Schröder unhaltbar aus spitzem Winkel nach einem erkämpften Ball aus dem Mittelfeld.

Ebenfalls nach einem Solo von der Mittellinie, konnte Nicole Pietruschka den Ball vom 16er in den rechten oberen Winkel setzen. Auch hier hatte die gegnerische Torhüterin keine Chance.

Das 4:0 durch Riona Liß erfolgte durch eine doppelpassähnliche Kombination mit Nicole Pietruschka, wobei Sie den Ball von der Fünfmeter Ecke an der Torhüterin vorbei ins Netz schob, was wiederrum die beruhigende Pausenführung war.

Nach der Pause wurde es zumindest von der Anzahl der Tore ruhiger. Beim 5:0 bediente Riona Liß auf die auf der rechten Seite gestartete Hannah Schröder mit einem langen Pass. Sie könnte ungehindert die in der Mitte wartende Jule Hupe flanken, die ihre Chance eiskalt nutzte.

Der 5:1 Gegentreffer durch die Gäste wurde nach einer Ecke erzielt, als der Ball nicht aus der Gefahrenzone gebracht werden konnte und eine Spielerin vom 16er den Ball unhaltbar für Vanessa Barden links oben versenkte.

Das gute Abschneiden gegen den klassenhöheren Gegner, sowie das vorhandene Spielerpotential (Masse UND Klasse) lässt eine optimistische Betrachtung der kommenden Landesligasaison zu.

Das Minimalziel wird natürlich sein, sich in der Liga zu etablieren und den Klassenerhalt als Aufsteiger zu sichern.

Aber mit dieser Mannschaft, gespickt mit Spielerinnen der eigenen U17-Niederrheinligamannschaft, sowie hochkarätige Verstärkungen der letzten Jahre, dürfte es nur eine Frage der Zeit sein, wann das nächsthöhere Ziel angegangen wird.